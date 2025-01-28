Интерпол выдал красные карточки на розыск двух белорусов по делу о самолете Ryanair

Интерпол выдал красные карточки на розыск двух белорусов по делу о самолете Ryanair3
- 28.01.2025, 18:55
- 2,924
Запрос в отношении третьего продолжают рассматривать.
Интерпол по запросу Польши выдал красные карточки на арест двух подозреваемых в деле о посадке в 2021 году в Минске самолета Ryanair. Запрос в отношении третьего продолжают рассматривать. Об этом сообщает rmf24.pl со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Анну Адамяк.
Злополучный рейс выполнял перевозчик Buzz — польская «дочка» ирландской авиакомпании Ryanair.
В сентябре 2024 года польский суд заочно арестовал бывшего директора «Белаэронавигации» Леонида Чуро, начальника смены Евгения Цыганова и высокопоставленного офицера КГБ Андрея А.М. Их обвинили в преступлениях по двум статьям Уголовного кодекса Польши: «незаконный захват самолета Ryanair» и «незаконное лишение свободы пассажиров и экипажа». Из-за невозможности предъявить им обвинения прокурор направил в суд ходатайство о запуске процедур национального и международного розыска.
Напомним, 23 мая 2021 года в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят белорусский истребитель МиГ-29. По данным следствия, 23 мая Чуро привел в диспетчерскую сотрудника КГБ, после чего пилотам передали ложную информацию о бомбе на борту и потребовали приземлиться в Минске. В результате этой спецоперации были задержаны блогер и его девушка Софья Сапега.