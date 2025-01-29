Стрелки Часов Судного дня снова перевели вперед 29.01.2025, 5:28

Они стали рекордно близко к полуночи.

Стрелки Часов Судного дня, которые символизируют угрозу глобальной катастрофы, переведены на одну секунду ближе к полуночи. Теперь они показывают 23:58:31.

Так близко к полуночи — символу глобальной ядерной катастрофы — стрелки часов до этого не были никогда.

В 2023 году на фоне полномасштабной российско-украинской войны и повышения ядерной эскалации стрелки часов перевели сразу на 10 секунд — до 23:58.30, что стало рекордно близкой отметкой до полуночи. В 2024 году они остались на этой же отметке.

«Мы переводим часы ближе к полуночи, потому что не видим достаточного позитивного прогресса в решении глобальных проблем, с которыми сталкиваемся, включая ядерный риск, изменение климата, биологические угрозы и достижения в области «подрывных технологий», таких как искусственный интеллект. Страны, обладающие ядерным оружием, увеличивают размеры арсеналов, инвестируя сотни миллиардов долларов в оружие, которое может уничтожить цивилизацию», — заявил член журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» и профессор кафедры физики, астрономии и астрофизики Чикагского университета Дэниел Хольц.

Часы Судного дня — это проект журнала «Бюллетень ученых-атомщиков», существующий с 1947 года. Решение о передвижении стрелок (или о том, что их нужно оставить на месте) ежегодно принимается советом директоров журнала при участии экспертов и ученых. Первоначально они были установлены на 23:53. Наибольшее удаление от полуночи (23:43) было зафиксировано в 1991 году, после окончания холодной войны.

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