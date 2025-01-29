Белоруску возмутил подарок от «Белита-Витэкс» 3 29.01.2025, 8:30

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Что с ним не так?

Пользовательница под ником Beautypolly4 пожаловалась в TikTok на подарок с почти истекшим сроком годности, который ей дали в магазине «Белита-Витэкс». Оказалось, с таким сталкивались многие, пишет CityDog.

По словам девушки, 26 января она сделала покупки в магазине, а на кассе ей дали подарок — спрей «Солярис» для ухода за кожей после загара. Сначала она не обратила на него особое внимание, но дома решила рассмотреть подарок подробнее. Оказалось, что срок годности средства истекает уже 2 февраля 2025 года, то есть меньше чем через неделю.

Белоруска возмутилась, что магазин беларуского бренда раздает покупателям продукцию с истекающим сроком годности, «фактически перекладывая на них задачу по утилизации товара».

По ее словам, подарок оказался бесполезным — зимой он ей не нужен, а к лету уже нельзя будет использовать. В итоге она решила выбросить его и узнать у подписчиков, что они думают по поводу таких подарков.

В комментариях под видео мнения пользователей разделились. Одни считают, что зря девушка выбросила спрей, ведь «им можно пользоваться и после того, как истечет срок годности», а другие поделились, что сами в «Белита-Витэкс» неоднократно «натыкались на просрочку».

По словам одной комментаторки, однажды ей в магазине этого бренда «пытались продать просроченный на полгода крем всего лишь за 10 рублей. В ответ на мои вопросы продавец всего лишь сказала, мол, а что тут такого?»

Однако другой пользователь написал, что на креме, который показала автор видео, «есть значок шесть месяцев, то есть после вскрытия его можно использовать еще полгода. Вот та дата, когда заканчивается срок, плюс шесть месяцев — тогда он будет не годен. Согласно правилам, магазин не может их уже продавать, но использовать его можно».

Кто-то написал, что в прошлом году бренд «дарил гели для бровей со сроком годности всего лишь месяц». Одна комментаторка поделилась, что ей «так подарили матирующие салфетки с истекшими сроками годности».

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