закрыть
29 января 2025, среда, 14:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бойцы 47-й бригады ВСУ уничтожили российскую бронегруппу в Курской области

1
  • 29.01.2025, 13:56
Бойцы 47-й бригады ВСУ уничтожили российскую бронегруппу в Курской области

Россияне пытались развернуться в боевой строй, но не успели.

Бойцы 47-й ОМБр «Магура» уничтожили вражескую бронеколонну, которая пыталась развернуться в боевой строй и атаковать украинские позиции на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи с фрагментами боевых действий, видно, что россияне пытались атаковать при поддержке не менее четырех бронемашин.

«От первого мехбата не скроется ни одна мразь путинского войска. Наши пилоты БпАК «Божье дело» провели аэроразведку и обнаружили колонну вражеской техники. А дальше специалисты 1 МБ отработали по вражеским БМП, грузовикам и пехоте FPV-дронами и сбросами», - отмечают бойцы в комментарии к видео.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Олег Устенко
Лживый и бессовестный Лукашенко
Лживый и бессовестный Лукашенко Аркадий Дубнов