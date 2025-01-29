Бойцы 47-й бригады ВСУ уничтожили российскую бронегруппу в Курской области 1 29.01.2025, 13:56

Россияне пытались развернуться в боевой строй, но не успели.

Бойцы 47-й ОМБр «Магура» уничтожили вражескую бронеколонну, которая пыталась развернуться в боевой строй и атаковать украинские позиции на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи с фрагментами боевых действий, видно, что россияне пытались атаковать при поддержке не менее четырех бронемашин.

«От первого мехбата не скроется ни одна мразь путинского войска. Наши пилоты БпАК «Божье дело» провели аэроразведку и обнаружили колонну вражеской техники. А дальше специалисты 1 МБ отработали по вражеским БМП, грузовикам и пехоте FPV-дронами и сбросами», - отмечают бойцы в комментарии к видео.

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