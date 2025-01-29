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Литва демонтирует линии электропередачи с Беларусью

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  • 29.01.2025, 18:23
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Литва демонтирует линии электропередачи с Беларусью

Работы по демонтажу начнутся в феврале этого года.

Литва демонтирует линии электропередачи с Россией и Беларусью после синхронизации с сетями континентальной Европы, сообщает LRT.

Линии электропередачи с Россией и Беларусью отключат в феврале 2025 года, после их демонтируют.

«Некоторые линии электропередачи с третьими странами все еще функционируют. Все линии будут отключены 8 февраля 2025 года, когда истечет срок действия соглашения БРЭЛЛ. Сразу после этого начнутся работы по демонтажу», — сообщил литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.

Ранее правительство Литвы исключило семь линий электропередачи с Россией и Беларусью из списка активов и объектов, важных для национальной безопасности.

Страны Балтии будут синхронизированы с сетями континентальной Европы 9 февраля 2025 года. За день до этого Литва, Латвия и Эстония отключатся от системы БРЭЛЛ и проведут единую совместную изолированную проверку работы.

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