Литва демонтирует линии электропередачи с Беларусью

Литва демонтирует линии электропередачи с Беларусью3
- 29.01.2025, 18:23
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Работы по демонтажу начнутся в феврале этого года.
Литва демонтирует линии электропередачи с Россией и Беларусью после синхронизации с сетями континентальной Европы, сообщает LRT.
Линии электропередачи с Россией и Беларусью отключат в феврале 2025 года, после их демонтируют.
«Некоторые линии электропередачи с третьими странами все еще функционируют. Все линии будут отключены 8 февраля 2025 года, когда истечет срок действия соглашения БРЭЛЛ. Сразу после этого начнутся работы по демонтажу», — сообщил литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.
Ранее правительство Литвы исключило семь линий электропередачи с Россией и Беларусью из списка активов и объектов, важных для национальной безопасности.
Страны Балтии будут синхронизированы с сетями континентальной Европы 9 февраля 2025 года. За день до этого Литва, Латвия и Эстония отключатся от системы БРЭЛЛ и проведут единую совместную изолированную проверку работы.