Водитель Tesla Cybertruck, взорвавшегося возле отеля Трампа, застрелился прямо перед детонацией 1 3.01.2025, 13:05

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Он планировал гораздо более разрушительную атаку.

Мэттью Ливелсбергер, 37-летний военнослужащий Сил специального назначения Армии США («зеленые береты»), находившийся в Tesla Cybertruck, который взорвался у отеля Trump International в Лас-Вегасе 1 января, покончил с собой незадолго до детонации.

Об этом 3 января сообщило агентство Associated Press со ссылкой на правоохранителей.

По их информации, Ливелсбергер выстрелил себе в голову.

Как заявил шериф округа Кларк Кевин Макмахилл, мужчина в Tesla Cybertruck, по всей вероятности, планировал гораздо более разрушительной атаки, но автомобиль со стальными бортами поглотил большую часть взрывной волны от детонации «грубо изготовленной взрывчатки».

По словам шерифа, ущерб от инцидента ограничился в основном внутренним пространством грузовика, потому что взрыв не задел двери отеля Trump International, расположенные всего в нескольких метрах от авто.

«Уровень сложности не тот, который мы ожидали бы от человека с подобным военным опытом», — заявил специальный агент Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ Минюста США Кенни Купер.

Кроме того, правоохранители все еще пытаются определить мотивы Ливелсбергера.

«Нас не смущает, что это произошло перед зданием Трампа, что это автомобиль Tesla, но на данный момент у нас нет информации, которая бы однозначно говорила нам или предполагала, что это произошло из-за этой конкретной идеологии», — сказал специальный агент ФБР в Лас-Вегасе Спенсер Эванс.

Как сообщает АР со ссылкой на анонимный источник среди правоохранителей, в ходе допросов следователи выяснили, что Ливелсбергер мог поссориться с женой из-за проблем в отношениях — прямо незадолго до того, как арендовал Tesla Cybertruck и купил оружие.

По словам шерифа Макмахилла, среди обугленных предметов, найденных в остатках Tesla Cybertruck, был обнаружен пистолет, еще одно огнестрельное оружие, несколько фейерверков, паспорт Ливелсбергера, его военно-учетные документы, кредитные карты, iPhone и смарт-часы. Причем обе единицы оружия были «зеленым беретом» легально.

Как пишет издание, Ливелсбергер служил в армии США с 2006 года и долгое время выполнял задания за границей, дважды направлялся в Афганистан, нес службу в Украине, Таджикистане, Грузии и Конго.

Он был награжден пятью наградами Бронзовая звезда (причем одну получил с отметкой «За храбрость под огнем»), значком боевого пехотинца и медалью «За отвагу».

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