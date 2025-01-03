В Минске заметили гуляющего возле многоэтажек енота
- 3.01.2025, 18:45
Видеофакт.
В минском микрорайоне «Серебрянка» прохожие заметили енота, спокойно гулявшего во дворе многоэтажки, как будто для него это привычное дело. Видео опубликовано в TikTok, пишет «Зеркало».
По словам автора ролика, сначала она не поверила своим глазам.
«Пора заканчивать отмчать новый год, уже еноты в Минске мерещатся…» — так подписала она кадры.
Пользователи в комментариях тут же принялись шутить про «белочку» (алкогольный делирий или так называемую белую горячку, возникающую на фоне чрезмерного употребления алкоголя):
• «Должны белочки, а не еноты».
• «Белочек на всех не хватает».
• «Белочки уже не теее…»
Некоторые предположили, что животное потерялось или хозяева просто избавились от него.
Однако автор видео успокоила взволнованных комментаторов, уточнив, что «все в порядке, он гулял с хозяевами».