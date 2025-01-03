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В Минске заметили гуляющего возле многоэтажек енота

  • 3.01.2025, 18:45
В Минске заметили гуляющего возле многоэтажек енота

Видеофакт.

В минском микрорайоне «Серебрянка» прохожие заметили енота, спокойно гулявшего во дворе многоэтажки, как будто для него это привычное дело. Видео опубликовано в TikTok, пишет «Зеркало».

По словам автора ролика, сначала она не поверила своим глазам.

«Пора заканчивать отмчать новый год, уже еноты в Минске мерещатся…» — так подписала она кадры.

Пользователи в комментариях тут же принялись шутить про «белочку» (алкогольный делирий или так называемую белую горячку, возникающую на фоне чрезмерного употребления алкоголя):

• «Должны белочки, а не еноты».

• «Белочек на всех не хватает».

• «Белочки уже не теее…»

Некоторые предположили, что животное потерялось или хозяева просто избавились от него.

Однако автор видео успокоила взволнованных комментаторов, уточнив, что «все в порядке, он гулял с хозяевами».

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