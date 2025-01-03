Ученые открыли новую группу крови 3.01.2025, 19:39

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Они обнаружили ее, разгадав полувековую аномалию.

Загадочный случай, произошедший в 1972 году, завершился значительным научным прорывом в недавнем исследовании. Когда у беременной женщины обнаружился необычный профиль крови, в котором отсутствовала поверхностная молекула, присутствующая на всех известных эритроцитах, это послужило поводом для расследования, длившегося полвека.

В результате изучения этой аномалии ученые наконец-то определили таинственный профиль, который фактически оказался новой группой, пишет ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

В сентябре 2024 года ученые из Великобритании и Израиля объявили о кульминации своей научной работы: идентификации новой системы групп крови под названием MAL. Доктор Луиза Тилли, гематолог из Национальной службы здравоохранения Великобритании и ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Blood, подчеркнула это достижение, назвав его «огромной вехой» и приписав открытие десятилетиям сотрудничества и тщательных исследований.

Группа крови MAL характеризуется отсутствием антигена AnWj — белка, который обычно встречается более чем у 99,9 % людей. AnWj, при этом, отсутствует у новорожденных, появляясь только вскоре после рождения. В отличие от широко известных систем ABO и резус, которые классифицируют кровь на основе основных антигенов, MAL и другие редкие системы затрагивают небольшую часть населения.

Однако эти системы имеют важнейшее значение для трансфузионной медицины. Даже незначительное несоответствие антигенов при переливании крови может спровоцировать серьезную иммунную реакцию, что делает точную классификацию крайне важной.

Достижения в области генетических исследований позволили команде подтвердить свои выводы, введя в клетки крови ген MAL. Это позволило восстановить недостающий антиген и окончательно доказать генетическую основу этой группы крови.

Помимо клинических последствий, это исследование открывает путь для генетического тестирования, позволяющего определить, возникает ли AnWj-отрицательный тип в результате наследственных мутаций или внешнего подавления, заявили авторы. Такое различие жизненно важно для выявления потенциальных заболеваний, связанных с болезнями крови.

Исследователи полагают, что новая технология может диагностировать рак на ранней стадии.

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