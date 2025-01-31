Дизайн банкнот евро изменится впервые за 23 года 1 31.01.2025, 16:37

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Изменения призваны сделать банкноты более привлекательными и узнаваемыми.

Европейский центральный банк планирует изменить дизайн банкнот евро - впервые с момента введения в наличное обращение 23 года назад. Как пишет Independent, изменение дизайна призвано сделать банкноты более привлекательными и узнаваемыми. В настоящее время на них изображены безымянные мосты и окна.

Отмечается, что сейчас ЕЦБ ищет новый дизайн для банкнот, рассматриваются два варианта - европейская культура или сочетание рек, птиц и европейских учреждений.

В первом случае на лицевых сторонах шести номиналов банкнот евро будут изображены знаменитые европейцы. В порядке возрастания стоимости банкнот это: греческая оперная певица Мария Каллас, немецкий композитор Людвиг ван Бетховен, польско-французский ученый Мария Кюри, испанский писатель Мигель де Сервантес, итальянский художник и изобретатель Леонардо да Винчи и австрийская активистка движения за мир Берта фон Саттнер.

В то же время, отмечает издание, эти имена, предложенные группой независимых экспертов, а затем выбранные ЕЦБ, могут вызвать споры, поскольку они представляют только шесть из 20 стран еврозоны.

На реверсе банкнот будут изображены культурные события или объекты, такие как песенный фестиваль или библиотека.

При этом в качестве альтернативного мотива на лицевой стороне банкнот будут изображены птицы и реки, а на реверсе - европейские институты, включая сам ЕЦБ.

ЕЦБ откроет конкурс на дизайн банкнот в этом году и сделает выбор в 2026 году, хотя новые банкноты поступят в обращение лишь несколько лет спустя.

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