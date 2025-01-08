«Белорусские конфеты стали, как пластилин» 8.01.2025, 12:21

Белоруска показала новогодний подарок с «невкусными» конфетами и вызвала ожесточенные споры в соцсети.

На опубликованных кадрах пользователи рассмотрели известные белорусские конфеты «Любимая Аленка», «Грильяж», «Белочка» и принялись обсуждать, «зажралась» ли автор или все это дело вкуса. Не обошлось без битвы поклонников «Коммунарки» и «Спартака», пишет «Зеркало».

По словам автора видео, она с детства не любила эти конфеты, а на советы комментаторов «купить Рафаэлло» он ответила, что не против белорусских конфет в подарке, но хотела бы вкусных, «хотя бы «Аэрофлотских» от «Спартака», и «Аленку» от этой же фабрики, потому что для нее они вкуснее, чем те, которые выпускают на «Коммунарке».

При этом она призналась, что показанный в ее видео среди «невкусных» грильяж ей все-таки нравится, но «дорого потом зубы ремонтировать».

Она также пояснила, что опубликовала ролик, чтобы узнать «мне одной не нравится или не одной». В итоге в комментариях началась битва любителей конфет от «Коммнураки» и от «Спартака». Оказалось, что поклонников у минской фабрики больше. Многие комментаторы встали на защиту конфет от «Коммунарки», которые автору кажутся невкусными:

«Мне и моим детям (18 и 27) нравятся «Сорванец», «Аленка», «Белочка», «Грильяж», на вкус и цвет».

«Я люблю «Сорванец», «Березка», «Беларусские», «Белочка» от «Коммунарки».

«Минчанка, коммунарка — конфеты элит».

«Аэрофлотские» терпеть не могу. Невкусные».

«Коммунарка вкуснее. «Спартак» будто из пластилина».

«Почему решили, что «Аэрофлотские» вкусные? Обычные. На вкус и цвет».

«У каждого свой вкус, никогда не любила «Аэрофлотские», а эти все конфеты вкусные».

«А вы пробовали спартаковские конфеты??? Их давно есть невозможно, лучше эти!»

«Зажрались все. Вам бы как в нашем детстве кулек «Снежинки» или «Барбарисок».

«Конфеты «Коммунарка» потеряли свой вкус. Непонятно из чего их делают. Вкус вообще у многих конфет не тот. Чем то заменяют какао. Ужасно».

«Белорусские конфеты стали, как пластилин».

«Что в них не так? «Аленка», «Минчанка», «Коммунарка», самые вкусные конфеты».

«Коммунарка» сейчас совсем не та. Лучше «Спартак!»

«Вы, ребята, зажрались если вам эти конфеты не вкусные».

Кто-то предположил, что автор видео «слукавила ради комментов, а народ и повелся». Однако она настаивала на том, что «мы действительно не любим эти конфеты, но такого ажиотажа в комментариях я не ожидала» - пользователи оставили более 2000 комментариев на ее сообщение.

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