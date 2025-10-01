Белорусский футболист вошел в символическую сборную тура чемпионата Словении 1.10.2025, 13:27

Виталий Лисакович

Для Виталия Лисаковича это стало важным достижением.

Белорусский форвард «Целе» Виталий Лисакович оказался в числе лучших игроков 10-го тура чемпионата Словении. В матче против «Марибора» он отдал результативную передачу, которая помогла его команде одержать уверенную победу со счетом 3:0. Для Лисаковича это первое результативное действие в составе нового клуба.

Любопытно, что этим летом белорус долго оставался без команды и лишь в сентябре подписал контракт с «Целе» – уже после старта сезона. Сейчас нападающий постепенно обживается в новой лиге и получает признание в местных СМИ.

