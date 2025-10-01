закрыть
1 октября 2025, среда, 14:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский футболист вошел в символическую сборную тура чемпионата Словении

  • 1.10.2025, 13:27
Белорусский футболист вошел в символическую сборную тура чемпионата Словении
Виталий Лисакович

Для Виталия Лисаковича это стало важным достижением.

Белорусский форвард «Целе» Виталий Лисакович оказался в числе лучших игроков 10-го тура чемпионата Словении. В матче против «Марибора» он отдал результативную передачу, которая помогла его команде одержать уверенную победу со счетом 3:0. Для Лисаковича это первое результативное действие в составе нового клуба.

Любопытно, что этим летом белорус долго оставался без команды и лишь в сентябре подписал контракт с «Целе» – уже после старта сезона. Сейчас нападающий постепенно обживается в новой лиге и получает признание в местных СМИ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип