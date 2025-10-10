закрыть
Победительница Нобелевской премии мира 2025 посвятила ее народу Венесуэлы и Трампу

3
  • 10.10.2025, 22:29
Победительница Нобелевской премии мира 2025 посвятила ее народу Венесуэлы и Трампу
Мария Корина Мачадо

Корина Мачадо заявила, что присуждение премии было для нее неожиданным.

Победительница Нобелевской премии мира 2025, лидер демократического движения Венесуэлы Мария Корина Мачадо посвятила ее народу своей страны и американскому президенту Дональду Трампу. Об этом она написала в Х 10 октября.

«Я посвящаю эту премию страдающему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела», – написала венесуэльская оппозиционерка.

Она отметила, что сегодня народ Венесуэлы «находится на пороге победы» и, как никогда ранее, рассчитывает на США, Трампа, народы Латинской Америки и демократические страны мира, как «главных союзников в достижении свободы и демократии».

В интервью представителям Нобелевского комитета Корина Мачадо сказала, что присуждение премии было для нее неожиданным (аудиозапись опубликована в Х премии).

«Я все еще не могу в это поверить [...] Я лишь часть большого движения. Я благодарна и горжусь не только этим признанием, но и тем, что я являюсь частью того, что происходит сегодня в Венесуэле», – подчеркнула она.

