Победительница Нобелевской премии мира 2025 посвятила ее народу Венесуэлы и Трампу

Победительница Нобелевской премии мира 2025 посвятила ее народу Венесуэлы и Трампу3
- 10.10.2025, 22:29
Корина Мачадо заявила, что присуждение премии было для нее неожиданным.
Победительница Нобелевской премии мира 2025, лидер демократического движения Венесуэлы Мария Корина Мачадо посвятила ее народу своей страны и американскому президенту Дональду Трампу. Об этом она написала в Х 10 октября.
«Я посвящаю эту премию страдающему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела», – написала венесуэльская оппозиционерка.
Она отметила, что сегодня народ Венесуэлы «находится на пороге победы» и, как никогда ранее, рассчитывает на США, Трампа, народы Латинской Америки и демократические страны мира, как «главных союзников в достижении свободы и демократии».
В интервью представителям Нобелевского комитета Корина Мачадо сказала, что присуждение премии было для нее неожиданным (аудиозапись опубликована в Х премии).
«Я все еще не могу в это поверить [...] Я лишь часть большого движения. Я благодарна и горжусь не только этим признанием, но и тем, что я являюсь частью того, что происходит сегодня в Венесуэле», – подчеркнула она.