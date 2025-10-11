Лидеры Британии, Франции и Германии договорились использовать замороженные активы России
Лидеры трех ключевых стран Европы объявили о совместных усилиях по использованию замороженных российских активов для поддержки украинской армии, подчеркивая важность координации с США и укрепления международной позиции.
Об этом сообщает Reuters.
Во время недавнего телефонного разговора лидеры Великобритании, Франции и Германии согласовали продвижение к совместному использованию стоимости замороженных российских активов для поддержки Вооруженных сил Украины. В заявлении, опубликованном правительством Германии, отмечается, что эти действия направлены на создание давления на Россию и стимулирование ее к переговорам.
Координация с США
Европейские лидеры подчеркнули необходимость тесного сотрудничества с Соединенными Штатами, чтобы обеспечить согласованность международных усилий и повысить эффективность мер воздействия. Совместная стратегия включает оценку и распределение замороженных активов, что, по мнению экспертов, может стать значимым фактором в продолжении давления на Россию в условиях продолжающегося конфликта.
Гуманитарный аспект
В рамках телефонного разговора также было отмечено соглашение о перемирии в Газе. Лидеры «тройки» заявили о готовности возобновить гуманитарную помощь сразу после вступления перемирия в силу, что подчеркивает баланс между военной поддержкой Украины и сохранением международной гуманитарной ответственности.
Международные последствия
Совместные усилия по использованию замороженных российских активов рассматриваются как часть более широкой стратегии давления, включающей экономические санкции и дипломатические меры. По мнению аналитиков, такая координация с США усиливает возможности Европейского союза влиять на глобальные политические процессы и поддерживать Украину в условиях продолжающейся напряженности.