11 октября 2025, суббота
Лидеры Британии, Франции и Германии договорились использовать замороженные активы России

  • 11.10.2025, 8:23
  • 1,188
Лидеры Британии, Франции и Германии договорились использовать замороженные активы России

Подробности.

Лидеры трех ключевых стран Европы объявили о совместных усилиях по использованию замороженных российских активов для поддержки украинской армии, подчеркивая важность координации с США и укрепления международной позиции.

Об этом сообщает Reuters.

Во время недавнего телефонного разговора лидеры Великобритании, Франции и Германии согласовали продвижение к совместному использованию стоимости замороженных российских активов для поддержки Вооруженных сил Украины. В заявлении, опубликованном правительством Германии, отмечается, что эти действия направлены на создание давления на Россию и стимулирование ее к переговорам.

Координация с США

Европейские лидеры подчеркнули необходимость тесного сотрудничества с Соединенными Штатами, чтобы обеспечить согласованность международных усилий и повысить эффективность мер воздействия. Совместная стратегия включает оценку и распределение замороженных активов, что, по мнению экспертов, может стать значимым фактором в продолжении давления на Россию в условиях продолжающегося конфликта.

Гуманитарный аспект

В рамках телефонного разговора также было отмечено соглашение о перемирии в Газе. Лидеры «тройки» заявили о готовности возобновить гуманитарную помощь сразу после вступления перемирия в силу, что подчеркивает баланс между военной поддержкой Украины и сохранением международной гуманитарной ответственности.

Международные последствия

Совместные усилия по использованию замороженных российских активов рассматриваются как часть более широкой стратегии давления, включающей экономические санкции и дипломатические меры. По мнению аналитиков, такая координация с США усиливает возможности Европейского союза влиять на глобальные политические процессы и поддерживать Украину в условиях продолжающейся напряженности.

