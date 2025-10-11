Дроны атаковали военные объекты РФ возле Волгограда 11.10.2025, 9:22

1,288

Было слышно от 5 до 7 мощных взрывов.

Российский город Волгоград в ночь на 11 октября атаковали неизвестные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Около двух часов ночи жители города сообщали, что в окрестностях было слышно от 5 до 7 мощных взрывов.

Очевидцы также писали, что до этого слышали характерный гул беспилотников.

Перед этим в Волгоградском аэропорту ввели временные ограничения. Рейсы задерживались или перенаправлялись в другие города.

Позже губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию области «отражается силами Министерства обороны Российской Федерации».

Атака дронов на НПЗ в Волгограде

Дроны периодически атакуют НПЗ в Волгограде - ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка».

Ежегодно на этом объекте РФ перерабатывает более 15 млн тонн нефти, что составляет почти 6% всей переработки в стране. В частности, завод выпускает дизель, бензин и авиационное топливо, которые являются критически важными для снабжения армии РФ.

