Из-за новых пошлин Трампа крипторынок обвалился до исторического минимума 12.10.2025, 8:10

Больше всего пострадали биткоин, эфир и солана.

Угроза Дональда Трампа ввести новые 100% тарифы на Китай вызвала рекордный обвал крипторынка с ликвидациями на более чем 18 миллиардов долларов.

Об этом сообщает CNN.

Больше всего пострадали биткоин, эфир и солана, которые стали центром волны принудительных ликвидаций крупных кредитных и маржинальных позиций инвесторов.

Биткойн - ликвидировано позиций на $5 млрд, падение цены - до $103 000 с последующим отскоком до $111 600.

Ethereum (эфир) - минус $4 млрд, проседание с $4 365 до $3 742.

Solana - потери более $2 млрд, падение почти на 20%, до $178.

CoinGlass заявила, что это «крупнейшее ликвидационное событие за всю историю криптовалют».

Паника на крипторынке совпала с резким снижением традиционных финансовых индексов - Nasdaq и S&P 500 зафиксировали худший день за последние шесть месяцев, что усилило эффект массовой распродажи активов.

Как Трамп влияет на крипторынок

Стоит отметить, что именно политика Трампа ранее дала криптовалютам новый импульс - президент:

начал открыто обращаться к криптосообществу,

запустил собственный мем-коин, что вызвало всплеск розничного внимания,

заявил о создании стратегического резерва США в биткойне,

разрешил включать криптовалюту в пенсионные планы 401(k) через исполнительный указ - после чего биткойн обновил исторический максимум в $124 000.

Однако обострение торговой войны с Китаем резко изменило настроение инвесторов. Пятница, 10 октября, принесла мощный обвал крипторынка - цена биткоина упала до $105 801, что стало одним из самых резких дневных снижений за последние месяцы.

