Алексей Протас, оформив 2+1, привел «Вашингтон» к победе над «Айлендерс»
- 12.10.2025, 8:31
Белорус стал бесспорной первой звездой матча.
Белорусский нападающий Алексей Протас сыграл определяющую роль в первой победе «Вашингтона» в регулярке-2025/26, пишет betnews.by.
Амбассадор Betera сделал дубль, а также отдал голевую передачу в гостях у «Айлендерс».
Айлендерс — Вашингтон — 2:4 (Даклер, 38:51-бол., Шафер, 44:28-бол.; Фехервари, 1:50, Протас, 13:52, 35:30, Леонард, 29:50-бол.).
Без участия витеблянина гости организовали только первое взятие ворот: Мартин Фехервари открыл счет с паса Александра Овечкина. А вот три другие комбинации не обошлись без Алексея. При этом именно он записал в свой актив первый белорусский гол в новом чемпионате НХЛ.
Алексей Протас стал автором первого белорусского гола в новом сезоне НХЛ
Протас по разу отличился в первом и втором периодах. Также он оказался причастен к успешной попытке розыгрыша большинства.
Белорус выходил на площадку во втором звене. Его игровое время составило 19 минут 19 секунд. У Протаса 5 бросков, по 1 потере и перехвату, а также показатель полезности «+3».
Всего в сезоне у форварда 4 (2+2) результативных балла в 2 матчах.