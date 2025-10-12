Алексей Протас, оформив 2+1, привел «Вашингтон» к победе над «Айлендерс» 12.10.2025, 8:31

Алексей Протас

Белорус стал бесспорной первой звездой матча.

Белорусский нападающий Алексей Протас сыграл определяющую роль в первой победе «Вашингтона» в регулярке-2025/26, пишет betnews.by.

Амбассадор Betera сделал дубль, а также отдал голевую передачу в гостях у «Айлендерс».

Айлендерс — Вашингтон — 2:4 (Даклер, 38:51-бол., Шафер, 44:28-бол.; Фехервари, 1:50, Протас, 13:52, 35:30, Леонард, 29:50-бол.).

Без участия витеблянина гости организовали только первое взятие ворот: Мартин Фехервари открыл счет с паса Александра Овечкина. А вот три другие комбинации не обошлись без Алексея. При этом именно он записал в свой актив первый белорусский гол в новом чемпионате НХЛ.

Алексей Протас стал автором первого белорусского гола в новом сезоне НХЛ

Протас по разу отличился в первом и втором периодах. Также он оказался причастен к успешной попытке розыгрыша большинства.

Белорус выходил на площадку во втором звене. Его игровое время составило 19 минут 19 секунд. У Протаса 5 бросков, по 1 потере и перехвату, а также показатель полезности «+3».

Всего в сезоне у форварда 4 (2+2) результативных балла в 2 матчах.

