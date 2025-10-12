закрыть
12 октября 2025, воскресенье
Ученые обнаружили полезный эффект от заменителя сахара

  12.10.2025
Эксперимент на мышах дал неожиданный результат.

Ученые из Сиднейского университета разработали инновационный пластырь от выпадения волос с миноксидилом и стевиозидом — натуральным подсластителем, извлекаемым из растения стевия. Разработка описана в журнале Advanced Healthcare Materials (AHM).

Миноксидил — единственное официально одобренное средство для местного применения при андрогенетической алопеции. Он стимулирует рост волос, улучшая кровоснабжение волосяных фолликулов. Однако ученые отмечают, что у миноксидила есть существенные ограничения: он плохо растворяется в воде и с трудом проникает через кожный барьер, что снижает его эффективность.

Чтобы решить эту проблему, исследователи использовали стевиозид — природное вещество, которое обычно применяется как заменитель сахара. Оно безопасно для организма и, как выяснилось, может улучшать проникновение лекарств через кожу.

Эксперимент на мышах показал, что пластырь с миноксидилом и стевиозидом, растворяющийся при контакте с кожей, значительно ускоряет переход волосяных фолликулов в фазу активного роста. Это приводило к более выраженному и быстрому появлению новых волос по сравнению с применением миноксидила отдельно.

«Использование стевиозида для повышения эффективности миноксидила представляет собой многообещающий шаг на пути к более эффективным и натуральным методам лечения выпадения волос, которые потенциально могут помочь миллионам людей по всему миру», — отметил соавтор исследования, доктор философии Лифэн Кан из Сиднейского университета.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы адаптировать технологию для клинического применения у людей.

