Заработала новая система въезда в ЕС: что нужно знать белорусам 12.10.2025, 20:46

2,496

Постепенно система должна заработать на внешних границах 29 европейский стран.

С 12 октября вступают в силу новые правила въезда в Шенгенскую зону для граждан третьих стран, предусматривающие обязательную сдачу биометрических данных. Как пишет The Independent, первоначально новая электронная система въезда и выезда EES (Entry Exit System) полноценно заработает в трех странах, власти которых заявили о готовности немедленно ее внедрить, — Чехии, Эстонии и Люксембурге. Германия сначала запустит систему в аэропорту Дюссельдорфа, позднее нововведение распространится на Франкфурт-на-Майне и Мюнхен.

Согласно новым правилам, при въезде в Шенгенскую зону все граждане всех третьих стран должны будут сдать на границе биометрические данные (фото и отпечатки пальцев) для создания цифровой записи. В дальнейшем при пересечениях границы Шенгенской зоны биометрические данные путешественника будут сверяться с этой записью. Таким образом, система будет эффективно фиксировать продолжительность пребывания иностранца.

Новые требования распространяются в том числе на граждан стран, имеющих право безвизового въезда. Правило будет действовать для всех видов пограничных переходов — в международных аэропортах, морских портах, железнодорожных вокзалах и автомобильных переходах. Новые правила не коснутся иностранцев, имеющих ВНЖ в странах Шенгенской зоны. Резиденты и граждан стран ЕС, а также обладатели долгосрочных шенгенских виз будут проходить через отдельные очереди.

Постепенно система должна заработать на внешних границах 29 европейский стран. Как говорится на сайте Еврокомиссии, система будет регистрировать имя, данные паспорта, биометрические данные, а также место и время въезда. EES будет способствовать предотвращению нелегальной миграции и обеспечению безопасности жителей Европы и путешественников. Новая система позволит более эффективно выявлять лица, превысившие срок пребывания (не более 90 дней из 180-ти), и случаи мошенничества с документами и личными данными.

К 10 апреля 2026 года в странах Шенгенской зоны планируется полностью отказаться от проставления штампов в паспортах и автоматизировать процесс проверки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com