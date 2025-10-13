«Вонючий» завод за оманские деньги 2 Виталий Бабин

13.10.2025, 8:16

3,414

Зачем в Минск прилетал султан Омана.

Лукашенко продолжает покорять сердца далеких от Беларуси государств. В Минск прилетал султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид.

Покорял же в этом случае он не только сердце султана, но и оманские инвестиции: стороны подписали меморандум сотрудничества, согласно которому далекая арабская страна выделит Минску аж миллиард и четыреста миллионов долларов на строительство целлюлозно-картонного комбината.

Искренние соболезнования жителям мест, где этот завод построят. А его построят, несмотря на вонючий опыт такого предприятия в Светлогорске. Несмотря на экономическую нецелесообразность, которую показал китайский комбинат на Гомельщине. Ведь если деньги дают, их нужно осваивать. Лягут они кредитом на плечи простых белорусов, или будут прямыми инвестициями – вопрос вторичный.

Среди прочих договоренностей – обмен посольствами. На четвертое десятилетие установления дипломатических отношений между Беларусью и Оманом дело, как говорится, сдвинулось с мертвой точки!

Конечно же, прежде всего Лукашенко интересуют альтернативные рынки сбыта через оманские порты, а они могут помочь продать третьим странам ту же древесину, которую из-за санкций перестала приобретать Европа. Путь нелегкий и долгий, но на что не пойдешь ради денег?

А что обычным белорусам – кроме высоких слов о взаимовыгодном сотрудничестве и наполеоновских планах построить завод, вдвое сильнее светлогорского? Отмена визового режима? Стороны пока договариваются, но так и вижу, как белорусы сметают авиабилеты, чтобы попасть в Оман и спустить в стране долларовых миллионеров свои кровно заработанные на заводах и фабриках рубли.

Опыт россиян, подписавших такое соглашение с Маскатом, показывает, что Оман – не самое популярное место для туристического отдыха, хотя цены там могут быть почти на треть меньше, чем в том же Дубае.

Впрочем, провести иностранного гостя из минского аэропорта Лукашенко поехал лично. Приложил руку к сердцу, нежно прищурил глаза, едва сдерживая слезы, а на прощание произнес заветное слово, которое ждет каждый, кто приедет в Беларусь: «Приезжайте!»

Сантименты к нефтегазовым долларам у Лукашенко остаются неизменными.

Виталий Бабин, «Белсат»

