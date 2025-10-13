НАТО начало ядерные учения Steadfast Noon
- 13.10.2025, 10:08
Альянс отрабатывает сценарии сдерживания России.
С понедельника, 13 октября, НАТО начинает свои учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon 2025, сообщает dpa.
Как отметили в командовании Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, в течение следующих двух недель в учениях примут участие около 2000 военнослужащих.
В воздушной фазе учений будет задействовано более 70 самолетов. Среди них будут и немецкие истребители, способные транспортировать американские ядерные бомбы, размещенные в Европе.
В этом году маневры будут проходить преимущественно в воздушном пространстве над Северным морем. В частности, в них активно будут задействованы авиабаза Волкел в Нидерландах, а также военные базы в бельгийском Кляйне-Брогеле, британском Лейкенхите и датском Скридструпе.
По данным НАТО, Бундесвер предоставляет для учений три самолета Tornado, оборудованных для сброса американских атомных бомб, а также четыре самолета Eurofighter.
Детали учений строго засекречены. НАТО не предоставляет никакой информации о точном сценарии учений.
В НАТО подчеркнули, что Steadfast Noon является рутинным мероприятием и не является реакцией на недавние нарушения российским самолетами воздушного пространства или другие провокации.