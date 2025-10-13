закрыть
13 октября 2025, понедельник
НАТО начало ядерные учения Steadfast Noon

  • 13.10.2025, 10:08
НАТО начало ядерные учения Steadfast Noon

Альянс отрабатывает сценарии сдерживания России.

С понедельника, 13 октября, НАТО начинает свои учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon 2025, сообщает dpa.

Как отметили в командовании Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, в течение следующих двух недель в учениях примут участие около 2000 военнослужащих.

В воздушной фазе учений будет задействовано более 70 самолетов. Среди них будут и немецкие истребители, способные транспортировать американские ядерные бомбы, размещенные в Европе.

В этом году маневры будут проходить преимущественно в воздушном пространстве над Северным морем. В частности, в них активно будут задействованы авиабаза Волкел в Нидерландах, а также военные базы в бельгийском Кляйне-Брогеле, британском Лейкенхите и датском Скридструпе.

По данным НАТО, Бундесвер предоставляет для учений три самолета Tornado, оборудованных для сброса американских атомных бомб, а также четыре самолета Eurofighter.

Детали учений строго засекречены. НАТО не предоставляет никакой информации о точном сценарии учений.

В НАТО подчеркнули, что Steadfast Noon является рутинным мероприятием и не является реакцией на недавние нарушения российским самолетами воздушного пространства или другие провокации.

