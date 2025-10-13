закрыть
Трамп объявил войну в Газе официально завершенной

  • 13.10.2025, 12:09
Дональд Трамп

Президент США заявил, что прекращение огня «ставит точку» в конфликте.

Президент США Дональд Трамп утвердительно ответил, когда его спросили, можно ли считать войну в Газе официально завершенной, сообщает CNN.

Когда Трамп проходил по зданию Кнессета в Иерусалиме, журналист спросил его, закончилась ли теперь война «официально».

«Да», – ответил Трамп, повторив свою позицию и предыдущие комментарии о том, что соглашение о прекращении огня, которое он помог заключить, означает окончательное прекращение конфликта.

Ранее Трамп написал сообщение в книге посетителей израильского парламента.

«Это большая честь для меня – замечательный и прекрасный день. Новое начало», – написал президент, а затем поставил свою подпись.

Трамп прибыл в Израиль на фоне того, как жители страны следят за процессом освобождения заложников из плена террористической группировки ХАМАС.

Напомним, утром 13 октября ХАМАС освободил и передал Красному Кресту первых семь из двадцати живых заложников.

