Трамп объявил войну в Газе официально завершенной
- 13.10.2025, 12:09
Президент США заявил, что прекращение огня «ставит точку» в конфликте.
Президент США Дональд Трамп утвердительно ответил, когда его спросили, можно ли считать войну в Газе официально завершенной, сообщает CNN.
Когда Трамп проходил по зданию Кнессета в Иерусалиме, журналист спросил его, закончилась ли теперь война «официально».
«Да», – ответил Трамп, повторив свою позицию и предыдущие комментарии о том, что соглашение о прекращении огня, которое он помог заключить, означает окончательное прекращение конфликта.
Ранее Трамп написал сообщение в книге посетителей израильского парламента.
«Это большая честь для меня – замечательный и прекрасный день. Новое начало», – написал президент, а затем поставил свою подпись.
Трамп прибыл в Израиль на фоне того, как жители страны следят за процессом освобождения заложников из плена террористической группировки ХАМАС.
Напомним, утром 13 октября ХАМАС освободил и передал Красному Кресту первых семь из двадцати живых заложников.