Глава немецкой разведки: Россия может напасть на Европу в любой момент 13.10.2025, 18:18

Путин решительно настроен проверить европейские границы.

Новый глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер заявил, что российский диктатор Владимир Путин решительно настроен проверить европейские границы, что может в любой момент перерасти в «горячее противостояние».

Об этом он сказал во время слушания в парламенте в понедельник, 13 октября, сообщает агентство Bloomberg.

Йегер заявил, что действия России направлены на подрыв НАТО, дестабилизацию европейских демократий, раскол обществ и запугивание общественности.

«Гибридные средства, которые Россия использует для достижения этой цели, сейчас повсеместны. Частота этих отдельных инцидентов представляет собой новый уровень конфронтации — конфронтацию, в которой Россия рассматривает нас как противника и воюющую сторону», — сказал глава BND.

Егер говорит, что РФ маскирует свои намерения, но на самом деле она стремится проверить европейские границы. По его словам, в Европе в лучшем случае царит «ледяной мир», который в любой момент может превратиться в «горячее противостояние здесь и там». Глава разведки подчеркнул, что необходимо готовиться к дальнейшей эскалации.

«Мы не можем позволить себе сидеть сложа руки и считать, что возможное нападение России не произойдет как минимум до 2029 года. Мы уже сегодня под огнем», — заявил Мартин Йегер.

Руководитель BND отметил, что Россия не сдерживается, отстаивая собственные интересы против Европы. Он подчеркнул, что сдержанность и снисходительность Москва интерпретирует как слабость. Поэтому необходимо «сделать из этого правильные выводы».

«Мы должны противостоять нашим оппонентам, где это необходимо. Для этого мы будем идти на больший риск контролируемым и последовательным образом», — говорит разведчик.

Йегер отметил, что этот новый подход также может вызвать негативную реакцию со стороны немецкой общественности. Кроме общественного восприятия, по словам главы разведки ФРГ, это требует поддержки и доверия политиков и законодателей.

Он говорит, что необходимо адаптировать Закон о BND к «реалиям нашей новой эры». Йегер считает, что немецким разведывательным службам следует предоставить больше свободы действий, включая разрешение на проведение активных контрмероприятий на иностранной территории.

