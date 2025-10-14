закрыть
В Минске обанкротилось казино Victoria Cherry

  • 14.10.2025, 4:46
В Минске обанкротилось казино Victoria Cherry

Когда-то оно считалось одним из самых престижных развлекательных мест в городе.

Экономический суд Минска признал банкротом компанию «Виктория Черри», управлявшую казино Victoria Cherry, расположенным на проспекте Победителей, 59, рядом с гостиницей «Виктория». Когда-то оно считалось одним из самых престижных развлекательных мест в городе.

По материалам суда, задолженность компании составила почти 2,3 миллиона рублей, в то время как активы оценили менее чем в 380 тысяч. Заявление о банкротстве подал сам владелец.

Казино открылось в 2015 году на месте бывшего казино «Виктория», которое также не выдержало финансовых трудностей. Там можно было сыграть в американскую рулетку, покер, блэк-джек и игровые автоматы. В лучшие времена в Victoria Cherry было 17 игровых столов, три рулетки и около 50 автоматов.

