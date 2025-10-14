Трамп назвал политика, который может помочь в прекращении войны в Украине 3 14.10.2025, 7:39

2,858

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

У него хорошие отношения с Путиным.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мог бы помочь в завершении войны в Украине. Об этом он заявил во время общения с журналистами на борту Air Force One.

Трамп подчеркнул, что у Эрдогана есть преимущество благодаря хорошим отношениям с российским лидером Владимиром Путиным.

«Да, Эрдоган может. Его уважает Россия. Касательно Украины — не могу вам сказать, но Путин его уважает», — сказал Трамп.

Он назвал Эрдогана своим другом, отметив, что «ладит только с сильными, а не со слабыми», и подчеркнул, что у них хорошие отношения.

«Знаете, когда у НАТО возникают проблемы с Эрдоганом, что часто случается, они звонят мне и просят переговорить с ним. И я ни разу не потерпел неудачу — все решается буквально мгновенно», — сказал глава государства.

