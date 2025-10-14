Вселенная бесконечна или у нее есть предел: что говорят физики 1 14.10.2025, 10:42

1,184

Вселенная постоянно расширяется.

Сейчас считается, что начало нашей Вселенной дал Большой взрыв. Во время этого события примерно 13,8 млрд лет назад из точки сингулярности, обладающей невероятной плотностью началось расширение Вселенной и так возникло пространство-время. Никто не знает, что было до этого.

Сейчас считается, что предел наблюдаемой Вселенной обхватывает радиус примерно 45 миллиардов световых лет. Но это точно не предел Вселенной.

Пока что самые далекие объекты, которые удалось увидеть находятся на расстоянии более 13 миллиардов световых лет. Но многие объекты из-за расширения Вселенной находятся дальше. Итак, Вселенная бесконечна или все же имеет предел? На этот вопрос отвечает американский астрофизик Пол Саттер, пишет Space (перевод - («Фокус»).

После многих десятилетий наблюдений за космосом и многих открытий, а также созданных теорий, которые расширили представление о Вселенной, астрофизики пришли к выводу, что она бесконечна. А может быть и нет. На самом деле все не так просто.

По словам Саттера, сейчас точно известно, что мы живем во Вселенной, которая постоянно расширяется. Но если она расширяется, то во что она расширяется и откуда?

Легко представить себе расширяющуюся Вселенную, и существует множество аналогий, которые помогают это сделать. Можно представить себе галактики на поверхности воздушного шара и, надувая этот шар, наблюдать, как галактики удаляются друг от друга.

Но у воздушного шара есть и центр, и край. Так где же центр Вселенной, а где ее край? По словам Саттера, ответ состоит в том, что у Большого взрыва нет ни центра, ни края.

Дело в том, что Большой взрыв начался одновременно везде. Он должен был произойти везде, потому что все, по определению, является частью Вселенной. Это был не взрыв, произошедший где-то в определенной части космоса. Это был взрыв пространства и тогда началось расширение Вселенной. Это было не место, а время.

Если Вселенная расширяется, то во что она расширяется? Может ли быть край у «воздушного шара»? Слишком заманчиво представить стену или границу, с галактиками и прочим с одной стороны и пустотой с другой, и Вселенная расширяется, чтобы заполнить эту пустоту.

Но это неверно. Даже вакуум пространства — это нечто. Есть места и существование. Нет понятия «снаружи» Вселенной, потому что «снаружи» подразумевает существование, даже пустое. Но Вселенная — это все, что есть. В физической реальности нет ничего, кроме Вселенной. Стены отделяют одну область от другой, но Вселенная охватывает все области одновременно.

Нет ничего снаружи, нет края. Есть только Вселенная, говорит Саттер, хотя это сложно представить. Мы живем в трехмерном мире, и привыкли, что все имеет свои пределы. Но этого нельзя сказать о Вселенной.

Пределом Вселенной можно назвать только тот космос, который мы можем увидеть, то есть это наблюдаемая Вселенная. Но за этим пределом скрывается и другая часть космоса, которую, возможно, мы никогда не увидим.

Вселенная будет расширяться миллиарды, а может и триллионы лет, и все время очень далекие объекты будут удаляться от нас, а значит, что вероятность их увидеть будет постоянно снижаться.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com