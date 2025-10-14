Лукашенко созвал силовиков и говорил о «сделке с США» 1 14.10.2025, 13:03

Отпустит ли диктатор политзаключенных?

Лукашенко 14 октября собрал совещание «по вопросам глобальной международной обстановки и развития белорусско‑американских отношений».

Диктатор позвал премьера Александра Турчина, главу администрации Дмитрия Крутого, госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, председателя Комитета государственной безопасности Ивана Тертеля, генпрокурора Андрея Шведа, сообщает БелТА.

«Будем ждать их [американцев] предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить (любят они эти большие сделки). Мы к этому готовы. Мы готовы с ними заключить большую сделку», — сказал Лукашенко.

Отметим, в рамках сделки с американцами 11 сентября Лукашенко выслал в Литву 51 политзаключенного. Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич отказался покидать страну. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

