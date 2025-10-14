закрыть
Литовские пограничники не пропустили белоруса в страну

  • 14.10.2025, 14:31
  • 1,922
Литовские пограничники не пропустили белоруса в страну

В чем причина?

Белоруса на грузовом автомобиле не пропустили в Литву. Причиной стало поддельное свидетельство о регистрации транспортного средства, рассказывает литовская таможня. После осмотра микроавтобуса сотрудники VSAT обнаружили еще два видоизмененных документа. К слову, номерные знаки также оказались ненастоящими.

45-летний гражданин Беларуси въехал на пункт пропуска на Renault Master с кыргызскими номерами и предъявил пограничникам документы. В его паспорт была вклеена краткосрочная виза Италии. После тщательной проверки было установлено, что свидетельство о регистрации является подделкой, поскольку не соответствовало требованиям к оформлению подобных документов, рассказывает литовская таможня.

После осмотра автомобиля было обнаружено еще одно свидетельство, которое было оценено как частичная подделка: была изменена категория с грузового автомобиля на минивэн. Было найдено и третье, в котором удалена запись о типе категории транспортного средства.

Также передний регистрационный знак Renault Master оказался поддельным. Оригинальный кыргызский номер был установлен только сзади. Еще один настоящий госномер лежал в машине.

Учитывая все это, в отношении белоруса был составлен протокол об административном правонарушении, и ему был выписан штраф в размере 120 евро. Мужчина признался в покупке поддельных номерных знаков.

Белорус предъявил сотрудникам VSAT три паспорта, действительных до 2034—2035 годов. Один из них оказался аннулирован, хотя в нем была проставлена действующая виза.

Мужчина рассказал, что ехал в Литву навестить друга.

— Гражданину Беларуси решением об отказе во въезде на границе не был разрешен въезд в Литву. Водитель вернулся в Беларусь на автомобиле Renault Master. У него изъяты два поддельных свидетельства о регистрации транспортного средства и поддельные номерные знаки, которые временно хранятся на пограничном пункте пропуска Падварёнис, — сообщает литовская таможня.

