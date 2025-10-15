Зеленский заслушал секретный доклад о Беларуси 5 15.10.2025, 14:41

6,998

Киев предупредит западных партнеров.

У россиян есть план дальнейшей военной эксплуатации Беларуси, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам отчета руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко

«Мы предупредим партнеров, которым это угрожает», — заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что на этом этапе информацию публичной делать не будут.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Россия готовится к длительной войне с помощью режима Лукашенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com