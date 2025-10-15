Зеленский заслушал секретный доклад о Беларуси

Зеленский заслушал секретный доклад о Беларуси5
- 15.10.2025, 14:41
Киев предупредит западных партнеров.
У россиян есть план дальнейшей военной эксплуатации Беларуси, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам отчета руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко
«Мы предупредим партнеров, которым это угрожает», — заявил Зеленский.
Президент Украины добавил, что на этом этапе информацию публичной делать не будут.
