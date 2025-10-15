закрыть
15 октября 2025, среда
Зеленский заслушал секретный доклад о Беларуси

Киев предупредит западных партнеров.

У россиян есть план дальнейшей военной эксплуатации Беларуси, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам отчета руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко

«Мы предупредим партнеров, которым это угрожает», — заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что на этом этапе информацию публичной делать не будут.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Россия готовится к длительной войне с помощью режима Лукашенко.

