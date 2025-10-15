закрыть
15 октября 2025, среда, 20:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь и Россия подписали программу стратегического военного партнерства

1
  • 15.10.2025, 19:53
  • 1,084
Беларусь и Россия подписали программу стратегического военного партнерства
Андрей Белоусов и Виктор Хренин

На 5 лет.

Беларусь и Россия подписали программу стратегического партнерства в военной сфере на пять лет. Об этом заявил российский министр обороны Андрей Белоусов, пишет РИА Новости.

15 октября прошло заседание совместной коллегии министерств обороны РФ и Беларуси, на котором было подписано 14 документов.

«В том числе программа стратегического партнерства Российской Федерации и Республики Беларусь в военной области на очередной пятилетний период», — сказал Белоусов.

На заседании министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Европа увеличивает свой ядерный потенциал, формирует независимый от США и Североатлантического альянса ядерный компонент.

В мае Белоусов заявил Лукашенко, что Россия планирует передавать белорусским коллегам опыт современных форм ведения боевых действий с учетом опыта специальной военной операции.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заслушал секретный доклад о Беларуси.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров
Разворот американской политики
Разворот американской политики Леонид Невзлин
Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко