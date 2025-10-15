Беларусь и Россия подписали программу стратегического военного партнерства

Беларусь и Россия подписали программу стратегического военного партнерства1
- 15.10.2025, 19:53
На 5 лет.
Беларусь и Россия подписали программу стратегического партнерства в военной сфере на пять лет. Об этом заявил российский министр обороны Андрей Белоусов, пишет РИА Новости.
15 октября прошло заседание совместной коллегии министерств обороны РФ и Беларуси, на котором было подписано 14 документов.
«В том числе программа стратегического партнерства Российской Федерации и Республики Беларусь в военной области на очередной пятилетний период», — сказал Белоусов.
На заседании министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Европа увеличивает свой ядерный потенциал, формирует независимый от США и Североатлантического альянса ядерный компонент.
В мае Белоусов заявил Лукашенко, что Россия планирует передавать белорусским коллегам опыт современных форм ведения боевых действий с учетом опыта специальной военной операции.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заслушал секретный доклад о Беларуси.