Беларусь и Россия подписали программу стратегического военного партнерства 1 15.10.2025, 19:53

1,084

Андрей Белоусов и Виктор Хренин

На 5 лет.

Беларусь и Россия подписали программу стратегического партнерства в военной сфере на пять лет. Об этом заявил российский министр обороны Андрей Белоусов, пишет РИА Новости.

15 октября прошло заседание совместной коллегии министерств обороны РФ и Беларуси, на котором было подписано 14 документов.

«В том числе программа стратегического партнерства Российской Федерации и Республики Беларусь в военной области на очередной пятилетний период», — сказал Белоусов.

На заседании министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Европа увеличивает свой ядерный потенциал, формирует независимый от США и Североатлантического альянса ядерный компонент.

В мае Белоусов заявил Лукашенко, что Россия планирует передавать белорусским коллегам опыт современных форм ведения боевых действий с учетом опыта специальной военной операции.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заслушал секретный доклад о Беларуси.

