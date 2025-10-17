Индия сократит импорт российской нефти на 50% 1 17.10.2025, 10:25

После переговоров с США.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы сокращают закупки российской нефти на 50%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Агентство уточняет, что решение связано с недавними торговыми переговорами между Индией и США. Дополнительной информации источник не предоставил.

Ранее Reuters писал, что некоторые индийские НПЗ готовятся к постепенному сокращению поставок из России. По словам источников агентства, власти страны официальных указаний не давали, поскольку резкий отказ от российской нефти может вызвать ускорение инфляции и рост мировых цен на нефть. Вместе с тем, согласно данным Reuters, индийские чиновники вели переговоры с американской стороной, и Вашингтон поставил сокращение закупок российской нефти в качестве ключевого условия для снижения введенных президентом Дональдом Трампом пошлин и достижения торговой договоренности.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти. Однако пока официального подтверждения этого заявления от Нью-Дели не поступало. Министерство иностранных дел Индии, в свою очередь, заявило, что не располагает информацией о таком телефонном разговоре лидеров двух стран.

Ранее, в августе, администрация Трампа повысила до 50% тарифы на товары из Индии, объяснив меры продолжающимися закупками российской нефти, что, по мнению Вашингтона, поддерживает финансирование российской военной машины. Индийские власти выразили протест, назвав санкции «несправедливыми и необоснованными».

После начала полномасштабной войны в Украине Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти со скидкой, заняв освободившуюся нишу после отказа западных стран. По данным Reuters, на текущий момент Россия покрывает около 40% потребностей Индии в нефти, тогда как до войны эта доля не превышала 1%. В конце сентября Bloomberg сообщал, что Нью-Дели рассматривает возможность постепенного отказа от российских поставок при условии их замены нефтью из Ирана или Венесуэлы.

