Падение Су-30 в Крыму: россиянин объяснил, что взорвало самолет 1 17.10.2025, 15:15

1,116

Это было не ПВО.

Истребитель Су-30СМ, который охотился за украинскими дронами в ночь на 17 октября, загорелся в полете, а экипаж не смог справиться с огнем, объяснил российский блогер. Возможная причина инцидента — точно не «лучи с Венеры» и, вероятно, не удар собственной системы противовоздушной обороны.

На месте падения Су-30СМ работает следственная комиссия, которая со временем обнародует свои выводы, написал авиационный штурман ВС РФ Илья Туманов в Telegram-канале Flightbomber. Он предположил, что возможен «миллион» причин, и среди них — даже «френдли-фаер». Впрочем, согласно его данным, причина пожара и потери истребителя — не внешняя: произошло возгорание во время пуска ракеты по дрону.

Сообщение Flightbomber появилось в полдень 17 октября, через несколько часов после информации о падении Су-30СМ. Россиянин не написал, что речь идет о Крыме, а вместо этого упомянул о «лаосских островах». Указывается, что во время пуска ракеты по дрону ВСУ произошла, вероятно, нештатная ситуация, начался пожар, с которым экипаж не справился. После этого пилоты катапультировались, заверил россиянин.

Написав о пожаре из-за ракеты Су-30СМ, штурман все же признал, что окончательную причину потери озвучат позже.

Падение Су-30 — детали потерь авиации РФ

Согласно данным аналитиков проекта ORYX, которые фиксируют потери на основе фото и видео, в течение войны россияне лишились 14 истребителей Су-30СМ. При этом четыре из них получили повреждения, не поднимаясь в воздух. Кроме того, в мае 2025 года бойцы ГУР Минобороны показали кадры сбития Су-30СМ ракетой AIM-9, выпущенной из морского дрона Magura V7.

Отметим, информация о падении Су-30 в Крыму появилась в сети около 7 часов 17 октября. В канале Dron Bomber написали, что россияне, вероятно, потеряли самолет в Крыму. Через несколько часов информацию подтвердил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Согласно предварительным выводам командования, российский истребитель охотился за украинскими дронами и попал под удар собственных средств ПВО.

