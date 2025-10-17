Венгрия арестует Путина в Будапеште? 8 17.10.2025, 15:46

Глава МИД Венгрии сделал заявление.

Венгрия вслед за Монголией и Таджикистаном отказалась арестовывать российского диктатора Путина по ордеру Международного уголовного суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Сийярто дал понять, что Путину не стоит пугаться перспективы ареста по ордеру МУС в Венгрии, когда российский диктатор приедет в Будапешт на саммит с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Сийярто, дата и детали встречи Трампа и Путина будут известны позже, когда их обсудят чиновники трех стран. Будапешт, мол, готов «обеспечить надлежащие условия» для переговоров, потому что Венгрия якобы «одна из самых безопасных стран мира».

При этом Сийярто дал понять, что Будапешт проигнорирует ордер на арест Путина, выданный МУС. Более того, Путина в Венгрии ждут «с уважением».

