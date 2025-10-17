ВСУ уничтожили планы россиян 17.10.2025, 15:54

Бойцы ведут успешные контрнаступательные операции на отдельных направлениях.

Планы России захватить стратегические территории в весенне-летний период не реализуются, поэтому вражеская власть каждый раз их корректирует и откладывает, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб ВСУ подтверждает, что украинские военные остановили весенне-летнюю наступательную кампанию врага. А ВСУ продолжают в дальнейшем уничтожать планы России, применяя асимметричные действия с целью уравнивания преимуществ оккупантов в численности и вооружении.

Какие успехи в контрнаступательных операциях ВСУ?

На отдельных направлениях фронта украинские военные проводят контрнаступление. Подразделения ВСУ успешно штурмуют позиции россиян и восстанавливают контроль над украинскими территориями. Украинские воины вытесняют захватчиков из Сумской области. Интенсивные действия продолжаются в Покровском районе Донецкой области.

- Есть определенные успехи в восстановлении контроля над территорией в Запорожской области. Есть и другие участки фронта, где враг не имеет никаких достижений, – добавляют в Генштабе.

Отмечается, что начала 2025 года уже поражено 45 объектов топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса России.

В результате чего, россияне потеряли более 25% общих объемов производства горюче-смазочных материалов.

Ежедневно, от снижения экспорта нефтепродуктов страна-агрессор теряет более 46 млн долларов США. Поражение тыловых ресурсов врага существенно затрудняет его возможность вести активные боевые действия, – отмечают в штабе.

