Пять популярных фильмов, которые стоит пересмотреть осенью 17.10.2025, 16:02

1,068

Один из них - «Умник Уилл Хантинг».

Осень в самом разгаре. Киноманам самое время окунуться в мир лучших фильмов, которые делают это время года таким особенным. Есть немало лент, которые передают атмосферу сезона – их хочется смотреть снова и снова, пишет «Кино 24».

«Семейка Аддамсов»

Kомедия рассказывает о странной и жуткой семье Аддамсов. Но несмотря на всю их необычность, они любят свою семью. Например, Гомес очень скучает по своему брату Фестеру, который пропал без вести много лет назад. Но когда мужчина наконец появляется на пороге семейного дома, что-то начинает идти не по плану.

«Практическая магия»

Фэнтезийная драма рассказывает о сестрах Салли и Джиллиан, которые происходят из древнего рода ведьм. Но на их долю выпало проклятие: любой мужчина, который влюбится в Овенсов, погибнет. После очередной трагической аварии с участием бойфренда Джиллиан, сестры случайно его воскрешают. Темные последствия этих событий приближаются.

«Когда Гарри встретил Салли»

Романтическая комедия поднимает вечный вопрос: могут ли мужчины и женщины быть друзьями? Гарри и Салли дружат уже 12 лет. Но вдруг их дружеские чувства превращаются в нечто большее. В фильме размышляют об отношениях, их развитии и сложностях.

«Сумерки»

Юная девушка Белла переезжает к отцу и приходит в новую школу, где встречает загадочного и красивого Эдварда Каллена. Эта семья считается элитой в городке. Но несмотря на стереотипы, Белла и Эдвард влюбляются друг в друга. Однако парень скрыл от девушки секрет, что может ее оттолкнуть.

«Умник Уилл Хантинг»

Трогательная драма рассказывает о Уилле Хантинге – умного уборщика с гениальным интеллектом, но проблемным характером, который работает в Массачусетском техническом институте. После нападения на полицейского Уилл избегает заключения. Все благодаря профессору Ламбо, которому он обещает изучать математику и ходить на терапию к психологу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com