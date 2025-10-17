Уличный фотограф встретил в Нью-Йорке белоруску-байкершу и поразился ее красоте 2 17.10.2025, 19:48

3,574

Видео.

Американский уличный фотограф Мэтт Гандрам, который подходит на улицах к незнакомцам и просит сделать их портрет, познакомился с женщиной на байке. Оказалось, она — белоруска.

Видео с белоруской в свои соцсети Гандрам выложил в середине сентября. И в своем блоге подробнее рассказал о знакомстве, заметило «Зеркало».

«На этот раз героиней стала белоруска по имени Надзея Убоженка, живущая в США. Ее образ сразу меня зацепил: байкерская одежда, мотоцикл, уверенная поза. Недавно Надзея переехала в Нью-Джерси после семи лет жизни в Бруклине. Родом она из Беларуси, что особенно круто — ведь раньше у меня в проекте еще не было никого из этой страны», — написал фотограф.

Оказалось, Надзея работает медсестрой, и она казначей женского байкерского клуба «Iron Sirens», базирующегося в Нью-Йорке.

«У них есть собственные куртки! Я понимаю, что это нормально для байкерской культуры, но все равно был поражен, насколько это круто. И еще круче то, что клуб в основном состоит из русских, белорусов и украинцев, хотя открыт для всех национальностей», — написал фотограф.

Гандрам также удивился, что женщина сначала не хотела фотографироваться, потому что ей не нравится, как она выглядит на фото, и она не считает себя фотогеничной.

«А я, наоборот, был поражен: эта женщина просто светилась. Контраст между тем, как она видит себя, и тем, как ее вижу я, был разительным — и в очередной раз напомнил мне, как часто мы не видим своей собственной красоты. Это всегда поражает. Снова и снова я встречаю людей на улице, которые говорят, что они „не фотогеничны“, а потом я показываю им, как они ошибаются. На самом деле не существует никакой „фотогеничности“. Это выдуманное понятие, созданное модной и модельной индустриями, чтобы стандартизировать, как „должна“ выглядеть красота. Пора перестать вообще использовать это слово — или хотя бы переосмыслить его значение», — резюмировал фотограф.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com