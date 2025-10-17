закрыть
17 октября 2025, пятница, 20:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Уличный фотограф встретил в Нью-Йорке белоруску-байкершу и поразился ее красоте

2
  • 17.10.2025, 19:48
  • 3,574
Уличный фотограф встретил в Нью-Йорке белоруску-байкершу и поразился ее красоте

Видео.

Американский уличный фотограф Мэтт Гандрам, который подходит на улицах к незнакомцам и просит сделать их портрет, познакомился с женщиной на байке. Оказалось, она — белоруска.

Видео с белоруской в свои соцсети Гандрам выложил в середине сентября. И в своем блоге подробнее рассказал о знакомстве, заметило «Зеркало».

«На этот раз героиней стала белоруска по имени Надзея Убоженка, живущая в США. Ее образ сразу меня зацепил: байкерская одежда, мотоцикл, уверенная поза. Недавно Надзея переехала в Нью-Джерси после семи лет жизни в Бруклине. Родом она из Беларуси, что особенно круто — ведь раньше у меня в проекте еще не было никого из этой страны», — написал фотограф.

Оказалось, Надзея работает медсестрой, и она казначей женского байкерского клуба «Iron Sirens», базирующегося в Нью-Йорке.

«У них есть собственные куртки! Я понимаю, что это нормально для байкерской культуры, но все равно был поражен, насколько это круто. И еще круче то, что клуб в основном состоит из русских, белорусов и украинцев, хотя открыт для всех национальностей», — написал фотограф.

Гандрам также удивился, что женщина сначала не хотела фотографироваться, потому что ей не нравится, как она выглядит на фото, и она не считает себя фотогеничной.

@gundrummm Why don’t we see ourselves? Why do we fail to see our own beauty? #portraitphotography #streetportrait #bnwportrait #newyorkcity #nyc ♬ Until We Meet Again - Hermanos Gutiérrez

«А я, наоборот, был поражен: эта женщина просто светилась. Контраст между тем, как она видит себя, и тем, как ее вижу я, был разительным — и в очередной раз напомнил мне, как часто мы не видим своей собственной красоты. Это всегда поражает. Снова и снова я встречаю людей на улице, которые говорят, что они „не фотогеничны“, а потом я показываю им, как они ошибаются. На самом деле не существует никакой „фотогеничности“. Это выдуманное понятие, созданное модной и модельной индустриями, чтобы стандартизировать, как „должна“ выглядеть красота. Пора перестать вообще использовать это слово — или хотя бы переосмыслить его значение», — резюмировал фотограф.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников