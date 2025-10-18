Илья Шиманович завоевал третью медаль на Кубке мира по плаванию 18.10.2025, 20:27

На этот раз золотую.

Белорусский пловец Илья Шиманович выиграл стометровку брассом на этапе Кубка мира в Вестмонте (США).

Соревнования проходят в 25-метровом бассейне.

Результат Шиманович — 56,41 секунды. Он проплыл дистанцию на 0,02 быстрее, чем Каспар Торбо из Нидерландов, который взял серебро. Бронза досталась японцу Сину Охаси.

В текущем Кубке мира у Шимановича уже три награды. Помимо золота Вестмонта, на его счету серебро и бронза этапа в Кармеле.

