закрыть
2 октября 2025, четверг, 14:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сколько соли действительно полезно человеку?

3
  • 2.10.2025, 13:44
  • 1,974
Сколько соли действительно полезно человеку?

Натрий — это критически важное питательное вещество.

Соль — незаменимый компонент кулинарии, придающий вкус и продлевающий срок хранения продуктов. Однако ее чрезмерное употребление может стать серьезной угрозой сердечно-сосудистой системе, повышая артериальное давление и риск сердечных заболеваний.

Об этом сообщается в исследовании, чтобы было опубликовано на Eating Well.

Хотя соль часто имеет негативную репутацию, важно помнить, что натрий — это критически важное питательное вещество. Он обеспечивает баланс жидкостей в организме, поддерживает передачу нервных импульсов и контролирует сокращение мышц, включая сердечную мышцу, объясняет кардиолог Хорхе Рохас Замаллоа.

Кроме кулинарной функции, соль служит природным консервантом, из-за чего ее в больших количествах добавляют в продукты длительного хранения и готовые блюда.

Воздействие соли на артериальное давление

Современные исследования подтверждают, что избыток соли может оказывать значительное влияние на метаболическое здоровье и водно-солевой баланс организма.

Чрезмерное потребление соли заставляет организм задерживать воду, что увеличивает объем крови в сосудах. Это повышает нагрузку на сердце и кровеносные сосуды, увеличивая риск сердечных приступов и инсультов, добавила диетология Вероника Раус.

Постоянно высокое АД, или гипертония, является тихим, но мощным фактором риска сердечно-сосудистых осложнений, включая сердечную недостаточность и болезни почек.

В то же время слишком низкое потребление соли может привести к обратному эффекту — снижению давления, головокружению, обмороку и в редких случаях серьезных осложнений из-за дефицита натрия.

Сколько соли нужно организму

По диетическим рекомендациям США здоровым взрослым не следует потреблять более 2300 мг натрия в день — примерно одну чайную ложку соли. Для людей с гипертонией, диабетом 2 типа или проблемами почек рекомендуемая доза еще ниже.

Исследования показали, что уменьшение потребления натрия до 1500 мг в день значительно снижает АД и риск сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с гипертонией.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип