2 октября 2025, четверг, 19:39
Лукашенко провел три закрытые встречи

2
  2.10.2025, 19:13
  • 3,060
Что известно.

Александр Лукашенко в четверг, 2 октября, провел три закрытые встречи. Подробности приводит приближенный к узурпатору телеграм-канал.

В телеграм-канале отметили, что темами встречи стали сотрудничество со странами Африки, вопросы нефтепереработки, а также военно-промышленный комплекс. И привели подробности закрытых встреч диктатора Беларуси.

Так, на первой встрече обсуждалась работа военно-промышленного комплекса Беларуси. В том числе речь шла про важнейшие совместные проекты с зарубежными партнерами Беларуси.

«Перспективные направления и научно-технический потенциал белорусской оборонной промышленности», - отметили в телеграм-канале.

На второй встрече речь шла про сотрудничество со странами Африки по самому широкому спектру направлений. В частности, поставки белорусской продукции на африканский континент, сборочное производство техники, сотрудничество в сфере сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности – все это является востребованными направлениями, по которым есть запрос у африканских партнеров. По озвученным направлениям узурпатор требует ускоряться, а также интенсифицировать работу.

Третья тема была связана с нефтепереработкой. Во время рабочей встречи по названному вопросу акцент в обсуждении делался на улучшение эффективности и увеличении объемов переработки нефти.

