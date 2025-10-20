РФ ракетами и дронами ударила по Павлограду
- 20.10.2025, 19:33
- 1,348
16 человек пострадали.
Сегодня РФ массированно атаковала Павлоградский район Украины, направив на город ракеты и беспилотники. Об этом сообщает Днепропетровская ОГА.
По предварительным данным, в результате обстрелов пострадали 16 человек, 15 из них госпитализированы: четверо находятся в тяжелом состоянии, остальные - в среднем.
Во время атаки был поврежден инфраструктурный объект и возник пожар.
В то же время беспилотники агрессора действовали и в Вербковской громаде, где также произошло возгорание.
На Никопольщине российские войска применили артиллерию и FPV-дроны, попав по Никополю, а также по Покровской и Мировской громадам. Пострадали агрофирма, многоэтажка, два частных дома и хозяйственные постройки, повреждены газопровод и линии электропередач.