РФ ракетами и дронами ударила по Павлограду 20.10.2025, 19:33

1,348

16 человек пострадали.

Сегодня РФ массированно атаковала Павлоградский район Украины, направив на город ракеты и беспилотники. Об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

По предварительным данным, в результате обстрелов пострадали 16 человек, 15 из них госпитализированы: четверо находятся в тяжелом состоянии, остальные - в среднем.

Во время атаки был поврежден инфраструктурный объект и возник пожар.

В то же время беспилотники агрессора действовали и в Вербковской громаде, где также произошло возгорание.

На Никопольщине российские войска применили артиллерию и FPV-дроны, попав по Никополю, а также по Покровской и Мировской громадам. Пострадали агрофирма, многоэтажка, два частных дома и хозяйственные постройки, повреждены газопровод и линии электропередач.

