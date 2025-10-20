закрыть
20 октября 2025, понедельник, 20:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

РФ ракетами и дронами ударила по Павлограду

  • 20.10.2025, 19:33
  • 1,348
РФ ракетами и дронами ударила по Павлограду

16 человек пострадали.

Сегодня РФ массированно атаковала Павлоградский район Украины, направив на город ракеты и беспилотники. Об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

По предварительным данным, в результате обстрелов пострадали 16 человек, 15 из них госпитализированы: четверо находятся в тяжелом состоянии, остальные - в среднем.

Во время атаки был поврежден инфраструктурный объект и возник пожар.

В то же время беспилотники агрессора действовали и в Вербковской громаде, где также произошло возгорание.

На Никопольщине российские войска применили артиллерию и FPV-дроны, попав по Никополю, а также по Покровской и Мировской громадам. Пострадали агрофирма, многоэтажка, два частных дома и хозяйственные постройки, повреждены газопровод и линии электропередач.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип