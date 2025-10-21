WP: Трамп снова играет с Путиным

WP: Трамп снова играет с Путиным5
Изменит ли ситуацию встреча в Будапеште?
Президент США Дональд Трамп вновь демонстрирует доверие к Путину, несмотря на все признаки того, что Москва не намерена завершать войну против Украины, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).
Наблюдатели сравнивают их отношения с комиксом американского художника-карикатуриста Чарльза Шульца о Чарли Брауне и Люси: каждый раз, когда Браун пытается ударить по мячу, Люси убирает его в последний момент — и он падает. В этой метафоре Трамп — Чарли Браун, Путин — Люси, а мир в Украине — тот самый мяч.
С начала своего второго срока Трамп неоднократно заявлял, что «Путин хочет закончить войну». Однако действия России говорят об обратном. После серии ракетных ударов по украинским городам в апреле Трамп пригрозил санкциями, но вскоре смягчился — Путин уговорил его встретиться в августе на Аляске. Санкции исчезли из повестки, а разговоры о перемирии зашли в тупик.
Теперь история повторяется, Путин вновь убедил Трампа отложить поставку Украине крылатых ракет «Томагавк» и согласиться на встречу в Будапеште. Трамп даже давил на президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что Украина будет «уничтожена», если не примет условия Путина.
Тем временем Украина продолжает наступление, а Россия несет тяжелые потери. По оценкам экспертов, российские войска захватили лишь 0,4% территории при сотнях тысяч погибших. Европа усиливает поддержку Киева — объем европейской помощи впервые превысил американскую, а замороженные российские активы на сумму свыше $200 млрд планируется направить Украине как беспроцентный заем.
Однако пока Трамп позволяет Путину «водить себя за нос», шансы на реальное прекращение войны остаются призрачными.