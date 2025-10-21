«50 лет ждем дорогу!» 3 21.10.2025, 11:28

Жители Вилейки возмущены ямами и бездорожьем.

Жительница Вилейки выложила в TikTok ролик, который назвала буквально «криком души». На кадрах — разбитая дорога на Партизанском переулке: ямы, грязь, колдобины. По словам женщины, в таком состоянии улица находится уже полвека — столько же, сколько она здесь живет.

Журналисты BGmedia на основе комментариев обнаружили крайне плачевную общую ситуацию с дорогами в городе.

«Не пройти, не проехать. 50 лет ждем дорогу!» — говорит жительница Вилейки. Она рассказала, что люди не раз обращались к местным властям, но в ответ получали только отписки и пустые обещания.

В комментариях под видео развернулось целое обсуждение. Многие писали, что в Вилейке подобная ситуация не только на Партизанском переулке:

«Алла Александровна! Вы выразили боль многих жильцов нашего переулка. Действительно, место красивое, лес рядом, а дорога в ужасном состоянии. А представьте себе, что здесь зимой и в гололед».

«В Вилейке на улице Заслонова до «Колоска» положили асфальт, а дальше по Заслонова — ужас, а не дорога».

«К сожалению, в Вилейке много таких переулков и улиц. Печаль».

«Машерова такая же».

«Улица Маяковского так живет. Родители ждали хорошей дороги — не дождались. У нас и надежды нет».

Люди упоминали и переулок Школьный, и улицы Октябрьскую, Машерова, Стахановскую. Писали даже из соседнего Молодечно: «Половина так живет, и что?».

Тем временем в другой части города у людей — прямо праздник. На улице Волынца недавно уложили новый асфальт. Районная газета сняла сюжет, где пенсионерки ходят по ровному покрытию и улыбаются:

«Сейчас можно и ходить, и ездить. Это подарок для нас», — говорит одна.

«Для нас это праздник!», — добавляет другая, живущая на улице с 90-х.

Но далеко не все разделили такой восторг: «Положили асфальт и сделали с этого праздник — а это их работа!» «Эта работа сделана для показухи, так как ехать должен А.Г. А далее, как обычно, на жителей, живущих чуть дальше центральных дорог, — плевать», — уверены другие. Тем временем кто-то радовался и за других и за себя: «50 лет по улице Мирной не было асфальта. И вот в этом году случилось чудо. Спасибо от всех проживающих, особенно пенсионеров!»

Другие же снова напоминали про свои улицы:

«А теперь добро пожаловать на улицу Солнечную — 40 лет без ремонта!»

«Я живу с 1968 года по улице Стахановской, хожу по болоту. И у меня никогда не будет такого праздника».

«Я так рада, что у вас асфальт. Почему без музыки, без концерта? Это же праздник».

«О, приезжайте в Воловщину (микрорайон Вилейки) на праздник! Дорога стала уже на 2,5 метра, с 1990 года вместо асфальта сделали ямы и гравий. Ждем-с чиновников на прогулку».

«А параллельная улица Маяковского вообще без асфальта. Асфальт только по проекту — вот так делается показуха».

«Это как сперва добить людей, а потом только к 2025 залатать асфальт у дома, чтобы все радовались. А что было до этого?»

