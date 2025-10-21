«50 лет ждем дорогу!»3
- 21.10.2025, 11:28
Жители Вилейки возмущены ямами и бездорожьем.
Жительница Вилейки выложила в TikTok ролик, который назвала буквально «криком души». На кадрах — разбитая дорога на Партизанском переулке: ямы, грязь, колдобины. По словам женщины, в таком состоянии улица находится уже полвека — столько же, сколько она здесь живет.
Журналисты BGmedia на основе комментариев обнаружили крайне плачевную общую ситуацию с дорогами в городе.
«Не пройти, не проехать. 50 лет ждем дорогу!» — говорит жительница Вилейки. Она рассказала, что люди не раз обращались к местным властям, но в ответ получали только отписки и пустые обещания.
В комментариях под видео развернулось целое обсуждение. Многие писали, что в Вилейке подобная ситуация не только на Партизанском переулке:
«Алла Александровна! Вы выразили боль многих жильцов нашего переулка. Действительно, место красивое, лес рядом, а дорога в ужасном состоянии. А представьте себе, что здесь зимой и в гололед».
«В Вилейке на улице Заслонова до «Колоска» положили асфальт, а дальше по Заслонова — ужас, а не дорога».
«К сожалению, в Вилейке много таких переулков и улиц. Печаль».
«Машерова такая же».
«Улица Маяковского так живет. Родители ждали хорошей дороги — не дождались. У нас и надежды нет».
Люди упоминали и переулок Школьный, и улицы Октябрьскую, Машерова, Стахановскую. Писали даже из соседнего Молодечно: «Половина так живет, и что?».
Тем временем в другой части города у людей — прямо праздник. На улице Волынца недавно уложили новый асфальт. Районная газета сняла сюжет, где пенсионерки ходят по ровному покрытию и улыбаются:
«Сейчас можно и ходить, и ездить. Это подарок для нас», — говорит одна.
«Для нас это праздник!», — добавляет другая, живущая на улице с 90-х.
Но далеко не все разделили такой восторг: «Положили асфальт и сделали с этого праздник — а это их работа!» «Эта работа сделана для показухи, так как ехать должен А.Г. А далее, как обычно, на жителей, живущих чуть дальше центральных дорог, — плевать», — уверены другие. Тем временем кто-то радовался и за других и за себя: «50 лет по улице Мирной не было асфальта. И вот в этом году случилось чудо. Спасибо от всех проживающих, особенно пенсионеров!»
Другие же снова напоминали про свои улицы:
«А теперь добро пожаловать на улицу Солнечную — 40 лет без ремонта!»
«Я живу с 1968 года по улице Стахановской, хожу по болоту. И у меня никогда не будет такого праздника».
«Я так рада, что у вас асфальт. Почему без музыки, без концерта? Это же праздник».
«О, приезжайте в Воловщину (микрорайон Вилейки) на праздник! Дорога стала уже на 2,5 метра, с 1990 года вместо асфальта сделали ямы и гравий. Ждем-с чиновников на прогулку».
«А параллельная улица Маяковского вообще без асфальта. Асфальт только по проекту — вот так делается показуха».
«Это как сперва добить людей, а потом только к 2025 залатать асфальт у дома, чтобы все радовались. А что было до этого?»