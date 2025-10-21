В России взорвали железную дорогу между Псковом и Санкт-Петербургом

В России взорвали железную дорогу между Псковом и Санкт-Петербургом2
Ее используют в военной логистике.
Ночью 21 октября в России произошел подрыв железнодорожных путей на одном из перегонов между Псковом и Санкт-Петербургом. Эта дорога используется для военной логистики, сообщает «24 Канал» со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Как сообщают источники в украинской разведке, в результате взрыва произошло также частичное возгорание подвижного состава грузового поезда. Утверждается, что мобильный интернет в районе инцидента не работал.
«Источники в ГУР сообщают, что в результате взрыва логистика и движение по железнодорожным путям противника остановлены, что негативным образом повлияет на снабжение оккупационной армии России», — передает издание.
Между тем в РЖД сообщили, что «по техническим причинам временно меняется расписание и маршрут следования ряда пассажирских поездов в Ленинградской и Псковской областях».