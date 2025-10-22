Цены на золото обвалились 1 22.10.2025, 9:08

3,720

Фото: AP

Произошло крупнейшее падение за последние 12 лет.

Золото и серебро пережили крупнейшее падение цен за последние годы. Инвесторы решили, что недавний рост сделал драгметаллы переоцененными, и начали массово продавать активы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Рекордное падение за 12 лет

Цена на золото обвалилась на 6,3% до 4150 долларов за унцию. Это крупнейшее однодневное снижение более чем за 12 лет. Серебро подешевело еще сильнее - на 8,7%.

Акции ведущих золотодобывающих компаний также рухнули. Котировки Barrick Mining, Newmont и Agnico Eagle Mines упали более чем на 8% утром 22 октября.

Конец рекордного ралли

Обвал прекратил стремительный рост, который вывел золото и серебро на исторические максимумы всего неделю назад. Золото дорожало на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США снизит ставки до конца года, а также из-за растущего недоверия к государственным облигациям и валютам.

Инвесторы все активнее переходили в драгметаллы, опасаясь обесценивания доллара и роста дефицита бюджета США. Рынок золота стал одной из форм защиты от политических и экономических рисков.

Проблемы с долларом и доверие к США

Участников рынка тревожат раздутые бюджетные дефициты, давление на независимость центробанков и непредсказуемая политика в сфере торговли и экономики. Особенно остро эти опасения касаются США.

Все больше инвесторов отворачиваются от американских активов на фоне политической нестабильности при президенте Дональде Трампе и после того, как республиканский закон о налогах и расходах поставил страну на путь к госдолгу более 40 трлн долларов.

Новые факторы давления на цены

Золото немного потеряло поддержку из-за возможного возобновления торговых переговоров между США и Китаем после нескольких недель взаимных угроз. Дополнительное давление на котировки оказали техническая перекупленность и укрепление доллара.

Инвесторы восприняли перспективу переговоров как сигнал, что риски мировой экономики могут снизиться, а значит - потребность в «тихой гавани» в виде золота и серебра уменьшилась.

С начала года золото подорожало более чем на 65%, чему способствовали геополитическая напряженность, покупки центробанков и процесс дедолларизации.

Однако на этой неделе цены начали снижаться.

