Цены на золото обвалились

Цены на золото обвалились1
- 22.10.2025, 9:08
- 3,720
Произошло крупнейшее падение за последние 12 лет.
Золото и серебро пережили крупнейшее падение цен за последние годы. Инвесторы решили, что недавний рост сделал драгметаллы переоцененными, и начали массово продавать активы.
Об этом сообщает Bloomberg.
Рекордное падение за 12 лет
Цена на золото обвалилась на 6,3% до 4150 долларов за унцию. Это крупнейшее однодневное снижение более чем за 12 лет. Серебро подешевело еще сильнее - на 8,7%.
Акции ведущих золотодобывающих компаний также рухнули. Котировки Barrick Mining, Newmont и Agnico Eagle Mines упали более чем на 8% утром 22 октября.
Конец рекордного ралли
Обвал прекратил стремительный рост, который вывел золото и серебро на исторические максимумы всего неделю назад. Золото дорожало на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США снизит ставки до конца года, а также из-за растущего недоверия к государственным облигациям и валютам.
Инвесторы все активнее переходили в драгметаллы, опасаясь обесценивания доллара и роста дефицита бюджета США. Рынок золота стал одной из форм защиты от политических и экономических рисков.
Проблемы с долларом и доверие к США
Участников рынка тревожат раздутые бюджетные дефициты, давление на независимость центробанков и непредсказуемая политика в сфере торговли и экономики. Особенно остро эти опасения касаются США.
Все больше инвесторов отворачиваются от американских активов на фоне политической нестабильности при президенте Дональде Трампе и после того, как республиканский закон о налогах и расходах поставил страну на путь к госдолгу более 40 трлн долларов.
Новые факторы давления на цены
Золото немного потеряло поддержку из-за возможного возобновления торговых переговоров между США и Китаем после нескольких недель взаимных угроз. Дополнительное давление на котировки оказали техническая перекупленность и укрепление доллара.
Инвесторы восприняли перспективу переговоров как сигнал, что риски мировой экономики могут снизиться, а значит - потребность в «тихой гавани» в виде золота и серебра уменьшилась.
С начала года золото подорожало более чем на 65%, чему способствовали геополитическая напряженность, покупки центробанков и процесс дедолларизации.
Однако на этой неделе цены начали снижаться.