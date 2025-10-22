Лукашенко «родил» стаканчик капучино 4 Артем Синицын, «Салідарнасць»

История с кофейными рейдами на АЗС напомнила известный мем про Бахуса и Ариадну.

Начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков отчитался о результатах рейдов сотрудников милиции по заправочным станциям в поисках автолюбителей, праздно пьющих кофе.

И нужно признать, что сказанное высокопоставленным гаишником не может не впечатлить, если сопоставить масштаб проблемы и задействованный властями ресурс ради ее решения.

Напомним, что о белорусах, пьющих кофе на заправках и тем самым якобы мешающих более ответственным соотечественникам заправляться, рассказал сам Лукашенко.

Он же через главу Совбеза приказал министру внутренних дел в кратчайшие сроки навести жесточайший порядок на АЗС. Министр Кубраков взял под козырек. И все завертелось.

На заправках появились милицейские рейды, администрации АЗС начали проявлять инициативу. А «Белнефтехиму» попутно довелось сбивать поднимающуюся в соцсетях панику.

И вот начальник ГАИ подводит итоги. По его словам, резонанс в СМИ «сработал профилактически», поэтому милиции «не потребовались дополнительно какие-то неординарные либо любые другие варианты привлечения к ответственности касаемо очередей».

Кроме того, «многие операторы автозаправок дополнительно вывели на рабочие места сотрудников, которые разделили потоки», благодаря этому «не было каких-то скоплений, очередей».

— Ну и автолюбители, может, те, которые действительно когда-то ошиблись, поняли свою ошибку и таких больше не допускали, — забил последний гвоздь в эту историю Виктор Ротченков.

«Господи, а разговоров-то было…» — всплывает в голове известный мем про Бахуса и Ариадну.

Нет, проблема необязательных очередей на заправках действительно существует, о ней пишут уже несколько лет. Но она явно не тянет на уровень Лукашенко – Совбез – МВД. И решается, как оказалось, очень просто: дополнительные сотрудники, отдельные кассы.

Кроме того, даже у начальников ГАИ, похоже, закрадываются мысли: «А был ли мальчик?». Мол, может кто-то когда-то и совершил «ошибку», но теперь «все осознал».

Одним словом, гора родила стаканчик капучино. На этом можно было бы ставить точку. Но стоит все же отметить, что своими действиями, такими же элегантными, как поведения слона в посудной лавке, власти рано или поздно заварят такой кофе, что мало не покажется прежде всего им самим.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

