Газ, банки, танкеры: что войдет в 19-й пакет санкций ЕС против России
- 22.10.2025, 15:44
Москву лишат энергетических доходов.
Лидеры Европейского Союза готовы утвердить 19-й пакет санкций против России 23 октября после того, как Словакия сняла свои возражения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Новые меры направлены на то, чтобы лишить Москву энергетических доходов и усилить давление на Владимира Путина для начала переговоров.
Пакет включает запрет на импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года - на год раньше, чем планировалось ранее. Кроме того, ограничения коснутся российских банков, финансовых структур в Центральной Азии и нескольких криптобирж, которые помогают России обходить санкции.
- Я думаю, мы этого добьемся. Очень важно, чтобы Европейский Союз продолжал использовать свои рычаги давления на Россию - ту силу, которой мы обладаем, - чтобы помочь народу Украины, - заявил министр по европейским делам Ирландии Томас Бирн.