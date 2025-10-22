закрыть
22 октября 2025, среда, 16:12
Газ, банки, танкеры: что войдет в 19-й пакет санкций ЕС против России

Газ, банки, танкеры: что войдет в 19-й пакет санкций ЕС против России

Москву лишат энергетических доходов.

Лидеры Европейского Союза готовы утвердить 19-й пакет санкций против России 23 октября после того, как Словакия сняла свои возражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Новые меры направлены на то, чтобы лишить Москву энергетических доходов и усилить давление на Владимира Путина для начала переговоров.

Пакет включает запрет на импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года - на год раньше, чем планировалось ранее. Кроме того, ограничения коснутся российских банков, финансовых структур в Центральной Азии и нескольких криптобирж, которые помогают России обходить санкции.

- Я думаю, мы этого добьемся. Очень важно, чтобы Европейский Союз продолжал использовать свои рычаги давления на Россию - ту силу, которой мы обладаем, - чтобы помочь народу Украины, - заявил министр по европейским делам Ирландии Томас Бирн.

