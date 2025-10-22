Газ, банки, танкеры: что войдет в 19-й пакет санкций ЕС против России 22.10.2025, 15:44

Москву лишат энергетических доходов.

Лидеры Европейского Союза готовы утвердить 19-й пакет санкций против России 23 октября после того, как Словакия сняла свои возражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Новые меры направлены на то, чтобы лишить Москву энергетических доходов и усилить давление на Владимира Путина для начала переговоров.

Пакет включает запрет на импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года - на год раньше, чем планировалось ранее. Кроме того, ограничения коснутся российских банков, финансовых структур в Центральной Азии и нескольких криптобирж, которые помогают России обходить санкции.

- Я думаю, мы этого добьемся. Очень важно, чтобы Европейский Союз продолжал использовать свои рычаги давления на Россию - ту силу, которой мы обладаем, - чтобы помочь народу Украины, - заявил министр по европейским делам Ирландии Томас Бирн.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com