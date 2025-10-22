Украина намерена закупить 120-150 новейших шведских истребителей Gripen E
- 22.10.2025, 17:55
Раскрыты детали сделки.
Швеция продаст Украине 120-150 современных истребителей Saab JAS 39 Gripen E. Их уже начинают производить, а в целом сделка растянется на 10-15 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова шведского премьера Ульфа Кристерссона, которого цитирует TV4 Nyheterna.
Он отметил, что две страны подписали меморандум о намерениях - это количество самолетов вдвое превысит самый большой на сегодня объем продаж Швеции.
- Это начало долгого пути, но он приближает нас к большой экспортной сделке для Saab и для Швеции с Украиной, - подчеркнул Кристерссон.
В настоящее время Швеция может продать чуть более десяти истребителей Gripen C/D.
- Это открывает большие возможности для будущих воздушных сил Украины, а также для Швеции и шведской оборонной промышленности, - сказал министр страны.
Что известно о самолете Gripen
Gripen E (Saab JAS 39E) - современный многоцелевой истребитель, предназначенный для выполнения задач в воздухе, на земле и на море. Он способен как перехватывать цели, так и наносить высокоточные удары.
Истребитель разработан с учетом работы в условиях ограниченной инфраструктуры - он может взлетать с коротких полос, в том числе с временных площадок или автодорог.
Системы радиоэлектронной борьбы и современный радар AESA Raven ES-05 позволяют Gripen E эффективно противодействовать вражеским истребителям и средствам ПВО.
Шведский самолет также способен наносить удары западными ракетами класса "воздух-воздух" Meteor с дальностью более 100 км. Это дает ему преимущество над большинством российских самолетов.