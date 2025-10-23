«Более половины российских НПЗ уже атакованы, радиус ударов растет»1
- 23.10.2025, 11:52
Военный эксперт раскрыл последствия украинской стратегии.
Более половины нефтеперерабатывающий заводов (НПЗ) Российской Федерации уже были атакованы нашими Силами обороны, и радиус ударов постоянно увеличивается.
Об этом заявил капитан 1-го ранга в запасе, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко в эфире «Киев24».
«Фактически возможно оценить, насколько сильный урон мы нанесли противнику, по вторичным признакам. В частности, мы наблюдаем нехватку обычного бензина в РФ. Это касается не только гражданских, но и военных», - сказал он.
По его словам, все эти удары непосредственно влияют на возможность РФ осуществлять агрессию против Украины.
Рыженко добавил, что у россиян на определенных участках фронта есть просто банальная нехватка горючего.
«Они даже используют захваченные автозаправочные станции украинских владельцев для того, чтобы туда какие-то остатки своего горючего подвозить. Поэтому можно сказать, что действительно это влияет на возможность Российской Федерации осуществлять агрессию. Можно сказать, что более половины НПЗ Российской Федерации уже атакованы нашими Силами безопасности и обороны. И этот радиус атак постоянно увеличивается», - рассказал капитан.