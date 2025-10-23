Китайские госкомпании приостановили закупки российской нефти 1 23.10.2025, 18:05

2,046

Вслед за Индией.

Государственные нефтяные компании Китая приостановили закупки нефти в России из-за санкций США, под которые попали «Роснефть» и «Лукойл».

Как сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники, PetroChinа, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil решили воздержаться от новых сделок с российским баррелями по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Это затронет до трети российского нефтяного экспорта в Китай по морю: государственные компании закупают в РФ от 250 до 500 тысяч баррелей в сутки, согласно оценкам Vortexa и Energy Aspects. Всего же танкеры вывозят в КНР 1,4 млн баррелей в день российского происхождения. Основная часть этих поставок, впрочем, идет независимым частным НПЗ. Они, скорее всего, поставят импорт из России на паузу, но будут стремиться его возобновить, сказали источники Reuters.

Ранее стало известно, что нефти из России отказываются крупнейшие НПЗ Индии. Из-за санкций они планируют сократить импорт в РФ практически до нуля.

