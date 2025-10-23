закрыть
Россия готовится к потерям из-за санкций США

  • 23.10.2025, 21:04
  • 3,084
Россия готовится к потерям из-за санкций США

Бюджет под ударом.

Россия ожидает удар по государственному бюджету из-за санкций США против двух крупнейших нефтедобывающих компаний страны, введённых в связи с войной в Украине.

Потери неизбежны, хотя их пока трудно оценить, заявил Bloomberg источник, близкий к Кремлю, после того как администрация президента США Дональда Трампа внесла в черный список компании «Роснефть» и «Лукойл». По словам собеседника, Россия намерена задействовать свою сеть нефтетрейдеров и «теневой» флот танкеров, чтобы ограничить финансовый ущерб.

Источник попросил не раскрывать его имя, поскольку речь идет о чувствительных вопросах.

Из-за санкций Трампа закупки российской нефти уже приостановили крупнейшие НПЗ Индии, а также государственные нефтяные компании Китая. Эти две страны закупают 90% нефти, что танкеры вывозят на экспорт из российских портов.

