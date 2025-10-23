Андрей Санников: Путин труслив по своей натуре 23.10.2025, 22:20

Российский диктатор боялся лететь в Будапешт.

Почему президент США Дональд Трамп отказался от саммита с Путиным в Будапеште?

Telegram-канал «Баста!» обратился за комментарием к лидеру гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывшему заместителю министра иностранных дел Беларуси Андрею Санникову:

— Отмена Трампом встречи с Путиным — это, безусловно, положительный фактор. Сама встреча была тревожным знаком для Украины, потому что она была намечена сразу же после телефонного разговора, накануне приезда президента Зеленского для серьезных обсуждений, в том числе о поставках оружия Украине. То, что встреча планировалась в Будапеште, также работало на Путина, а не на Украину.

Поэтому отмена встречи вернула ситуацию к тому состоянию, которое было до телефонного разговора Трампа с Путиным, а также до приезда Зеленского с визитом в Соединенные Штаты.

Надо сказать, что и Путин, на мой взгляд, не особо рвался на эту встречу, потому что он труслив по своей натуре. А тут стали ему напоминать, что на него выписан ордер на арест Международного уголовного суда, что из-за этого надо лететь каким-то кривым маршрутом без гарантий... Думаю, это его пугало.

Для Трампа главное — это заключение сделки. И в данном случае стало понятно, что Путин не только не желает сдвигаться в сторону приемлемой позиции в том, что касается территорий, он просто требует признание аннексии, даже в своих требованиях продвигается все дальше и дальше вглубь Украины. Подобные условия Украина никогда не примет, и даже президент Трампа, при всем желании сделки, это понимает.

Отмена этой встречи, думаю, не просто уравняла шансы Украины добиться дипломатической и материальной победы, но и заставила пересмотреть некоторые позиции в самих Соединенных Штатах, и сегодня мы видим вновь скоординированную политику США и Европы. Штаты вводят серьёзные санкции в отношении российских нефтяных гигантов, и Европа утверждает 19-й пакет санкций против России.

Я думаю, это положительная динамика, которая, надеюсь, будет продолжаться.

И подкреплением такой динамики стало бы принятие Конгрессом США резолюции, которая давно готовится, о санкциях против России против путинского режима.

